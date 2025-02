Ecoles A et B de Péni : Les promesses du Chef de l’État tenues

publicite

Le Directeur de Cabinet du Président du Faso, le Capitaine Martha Céleste Anderson Dekomwin MEDAH a visité le vendredi 31 janvier 2025 les écoles A et B de Péni. Il a constaté la réalisation des promesses faites par le Chef de l’État lors de son passage en avril 2024.

La suite après cette publicité

De retour de Bérégadougou, où il a procédé au lancement des travaux de construction des centres médicaux communaux, le Capitaine Martha Céleste Anderson Dekomwin MEDAH a marqué une halte sur le site des écoles A et B de Péni (région des Hauts-Bassins).

Il a exprimé sa fierté de voir que cette école présente un nouveau visage moins d’un an après la visite du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ. En effet le Chef de l’État avait pris l’engagement d’améliorer ce cadre d’éducation et d’apprentissage. Aujourd’hui c’est chose faite. Les écoles ont bénéficié d’une rénovation et d’une clôture.

« Nous souhaitons que les infrastructures soient modernes pour garantir davantage un meilleur enseignement aux élèves et permettre au corps enseignant de mieux transmettre leur savoir », a soutenu le Directeur de Cabinet du Président du Faso.

Le Capitaine MEDAH a encouragé le personnel enseignant de ces écoles de la commune rurale de Péni. Il a demandé aux enseignants d’inculquer les valeurs de la société burkinabè aux élèves afin de faire d’eux des hommes qui œuvreront pour le développement de notre pays.

A l’endroit des élèves, il a formulé des vœux de succès. Pour ce faire, il a invité les écoliers au travail, à la persévérance, à la promotion des valeurs de solidarité, de fraternité et de respect des aînés. La venue du Directeur de Cabinet du Président du Faso dans ces écoles, est très bien perçue par les élèves, les enseignants et la délégation spéciale de la commune de Péni. Elle est un signe d’encouragement pour le monde éducatif.

Source : Direction de la Communication de la Présidence du Faso

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite