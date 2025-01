Première édition de « WAABO » du 1er au 02 février 2025 : Un souffle nouveau des valeurs ancestrales chez la jeunesse burkinabè

publicite

La première édition du festival culturel WAABO se tient du 1er au 02 février 2025 à Ouagadougou. WAABO en langue Mooré, qui signifie « viens » en français est un concept qui veut rappeler la jeunesse burkinabè autour des valeurs endogènes du pays. Pour ce premier rendez-vous il se tient sous le thème « diversité culturelle et jeunesse». Ces informations ont été données le vendredi 10 janvier 2025.

Dans un contexte marqué par la crise sécuritaire, l’heure est venue d’inciter la jeunesse à préserver nos héritages culturels afin qu’ils puissent participer à cette guerre à travers la promotion du patrimoine culturel du Faso. C’est du moins l’idée qui a valu le lancement de l’événement culturel Waabo, selon la structure organisatrice, Pro Communication.

WAABO est donc un rendez-vous qui se veut inédit, mettant en valeur la jeunesse et la diversité culturelle du Burkina Faso tout en démontrant la capacité de la résilience de ce pays. Cela en célébrant l’héritage du pays du Faso à travers des expositions, des danses, de la musique et des conférences. Pour cela, plus de 40 000 festivaliers y sont attendus à Ouagadougou.

Trois phases sont réservées pour ce premier rendez-vous selon le Directeur de Waabo, Abdoul Aziz Tiemtoré. L’activité phare de édition est le WAABO Place qui est le lieu central de l’événement à écouter le directeur. « C’est l’espace où l’on pourra ressentir plusieurs énergies artistiques des jeunes artistes et créateurs», a-t-il ajouté.

À côté, il est question du WAABO Académie qui s’articule sur des panels et le WAABO détente et découverte où est greffé le WAABO Kids qui est un espace enfants qui veut faire connaître les divertissements et valeurs des devanciers aux plus jeunes.

« Toujours dans le même espace, nous aurons des compétitions de danses où nous allons demander aux compétiteurs d’avoir une touche particulière de 80% Burkinabè », a promis Abdoul Aziz Tiemtoré.

Toutes ces activités, en rappel ont pour objectif de valoriser les patrimoines du pays. Il vise, en gros à mettre en valeur les traditions et la culture du Burkina Faso, tout en favorisant le brassage culturel avec le monde entier, surtout en cette situation de crise sécuritaires.

Cette raison a valu l’accompagnement Juliette Yabré/Congo promotrice du musée de la Femme. « Dans ces temps de crise il est impératif que nos enfants apprennent et sachent faire valoir nos valeurs endogènes», a-t-elle souligné.

En cette première édition les activités se tiennent au musée national du Burkina Faso. Toutes les activités citées sont gratuites selon le promoteur. L’entrée est également libre courant ces 72h.

Aussi, au cours du WAABO place, plusieurs têtes de la musique burkinabè notamment Floby, Imilo Lechanceux et bien d’autres seront de la partie au différents grands concerts de ces deux jours de valorisation culturelle.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

