Boxe burkinabè : L’ancien champion international Boum Boum s’est éteint
Le monde sportif burkinabè est en deuil. L’ancien boxeur international Nabaloum Dramane, plus connu sous le nom de Boum Boum, est décédé le jeudi 15 janvier 2026, a annoncé le Ministère des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi dans un communiqué publié le 16 janvier à Ouagadougou.
Figure emblématique de la boxe nationale, Boum Boum a marqué son époque par un palmarès exceptionnel, décrochant à plusieurs reprises des titres de champion d’Afrique et de champion international. Sa détermination, son courage et son engagement sur le ring ont largement contribué à faire rayonner le drapeau du Burkina Faso au-delà des frontières.
Au-delà de ses performances sportives, l’illustre disparu laisse l’image d’un homme dont le parcours a inspiré plusieurs générations de jeunes boxeurs, devenant ainsi une référence pour la jeunesse sportive burkinabè. Admis à la retraite après avoir servi comme chauffeur au ministère, il demeurait une figure respectée du monde sportif.
Dans son message, le ministère a exprimé ses condoléances les plus attristées à la famille du défunt, à la communauté sportive et à l’ensemble des acteurs de la boxe burkinabè, saluant la mémoire d’un champion qui a honoré la Nation. La boxe burkinabè perd l’un de ses dignes ambassadeurs.
Que l’âme de Boum Boum repose en paix.