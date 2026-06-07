AD-Duha accède à la Ligue 3 après les phases régionales

L’équipe Ad-Duha disputera la Ligue 3 la saison prochaine. L’Académie fondée par Boureima Maiga s’est imposée (4-2) face à colombes lors de la finale de la D3 régionale le samedi 6 juin 2026 sur le terrain de l’ENAM.

Dans ce match qualificatif pour la Ligue 3 nationale, AD-Duha s’est fait peur en première période. L’équipe AS Monopole inscrit deux buts avant la pause coup sur coup.

Mohamed Aymar Dianou (16e min) et Jefte Sanon (23e min) permettent à leur équipe de prendre l’avance en moins de 25 minutes. Mais avant la pause, AD Duha se crée un penalty.

L’équipe de Ad-Duha presse et réussit la réduction du score avant la pause sur penalty (40e min), transformé par Stéphane Eric Sié Ouattara. Au retour des vestiaires, Ad Duha presse et combine mieux.

L’AS Monopole quant à elle n’arrive pas à dérouler. Sur une bonne combinaison Jorex Kouamé d’une frappe hors de la surface permet à Ad-Duha d’égaliser (2-2) à la 59e minute.

Le réveil en deuxième période

Tout est à refaire pour les deux équipes. Mais AD Duha sur une bonne ascendance inscrit le troisième but (2-3) grâce à Jorex Kouamé qui profite pour inscrire son doublé. Le festival est clos par Adama Doumbia qui inscrit le 4e but.

« C’est un sentiment de joie. L’objectif de toute la saison, c’était ça. Le résultat est c’est formidable », se réjouit l’entraîneur de Ad-Duha Hyacinthe Nayaga.

Il se projette désormais pour la suite avec la D3 nationale. « Maintenant, on est en D3. Mais, il nous faut encore attendre l’année prochaine », regrette-t-il.