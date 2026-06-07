Taekwondo : Ibrahima Maiga médaillé de bronze à Rome, première médaille burkinabè dans un grand prix

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Idrissa Ibrahim Maiga a permis au Burkina Faso de remporter une médaille dans un grand prix

Le taekwondoine burkinabè Ibrahim Idrissa a remporté la médaille de bronze au Grand prix de Rome en Italie, lors du World Taekwondo Grand Prix de Rome 2026 le samedi 6 juin.

L’athlète burkinabè participait à un grand prix qui regroupait les 30 meilleurs athlètes du monde au taekwondo dans cette catégorie. Il s’agit de la première médaille du Burkina Faso dans une compétition aussi prestigieuse.

Les grands prix sont des tournois sélectifs qui regroupent les meilleurs athlètes.

 
     
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