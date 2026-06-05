Hyundai mise sur le Ghana : Une gigantesque usine automobile va desservir toute l’Afrique de l’Ouest

Le constructeur sud-coréen Hyundai Motor Company y implantera une usine d’assemblage destinée à approvisionner l’ensemble du marché ouest-africain, a annoncé le ministre ghanéen des Affaires étrangères, Samuel Okudzeto Ablakwa, à l’issue de la réunion ministérielle Corée-Afrique 2026 à Séoul, rapporte Africa Prese.

Cette annonce s’accompagne d’un autre projet d’envergure à savoir la création d’une université sud-coréenne au Ghana, illustrant la volonté des deux pays d’élargir leur coopération bien au-delà des échanges commerciaux traditionnels.

La future unité d’assemblage Hyundai aura vocation à produire des véhicules adaptés aux besoins du marché régional. Le projet devrait générer des milliers d’emplois directs et indirects tout en stimulant le développement d’un écosystème industriel autour de l’automobile, incluant la sous-traitance, la logistique et les services techniques.

Pour le Ghana, cette implantation représente une opportunité de renforcer son positionnement comme hub industriel et commercial de l’Afrique de l’Ouest.

Longtemps dépendant de ses exportations de cacao, d’or et de pétrole brut, le Ghana cherche désormais à accélérer sa diversification économique. Les autorités ghanéennes souhaitent attirer davantage d’investissements créateurs de valeur ajoutée et réduire leur dépendance aux matières premières.

L’arrivée de Hyundai s’inscrit ainsi dans une stratégie plus large visant à développer une base manufacturière capable de servir les marchés régionaux.

Une coopération élargie avec la Corée du Sud

Au-delà de l’automobile, les deux pays ont annoncé plusieurs initiatives communes, notamment :

le déploiement de projets d’irrigation solaire ;

le renforcement de la coopération dans l’intelligence artificielle ;

le développement de partenariats énergétiques ;

la collaboration autour des minerais critiques stratégiques.

Les discussions portent également sur un accord d’exemption de visas pour l’ensemble des catégories de passeports, après les avancées déjà obtenues pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de service.

Un signal fort pour les investisseurs asiatiques

L’implantation de Hyundai pourrait constituer un signal fort à destination d’autres investisseurs asiatiques encore hésitants quant à leur présence en Afrique de l’Ouest.

Si le projet se concrétise rapidement, il pourrait accélérer la transformation industrielle de la région et renforcer l’attractivité du Ghana comme plateforme de production destinée aux marchés africains.

Alors que le Ghana et la Corée du Sud s’apprêtent à célébrer en 2027 le cinquantième anniversaire de leurs relations diplomatiques, les deux pays affichent leur ambition de bâtir un partenariat fondé sur l’innovation, l’industrie et la création de valeur.