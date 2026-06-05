Ouagadougou : La Police municipale rappelle l’obligation d’emprunter les pistes cyclables

Sié Frédéric Kambou Envoyer un courriel il y a 3 secondes
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La Police municipale de Ouagadougou a lancé une campagne de sensibilisation visant à renforcer le respect des règles de circulation par les conducteurs de vélomoteurs. À travers un message illustré diffusé ce vendredi 5 juin 2026, les autorités rappellent qu’il est obligatoire pour tout conducteur de vélomoteur d’une cylindrée comprise entre 50 et 125 cm³ d’emprunter les pistes ou bandes cyclables lorsqu’elles existent.

‎Cette disposition est prévue par le décret n°2003-418/PRES/PM/MITH/SECU/MJ/DEF relatif à la définition et à la répression des contraventions en matière de circulation routière.‎

‎Selon la Police municipale, le non-respect de cette obligation constitue une infraction passible d’une amende de 3 000 francs CFA.

‎La campagne met en scène plusieurs situations courantes : un usager circulant sur la chaussée malgré la présence d’une piste cyclable, son interpellation par un agent, puis sa sensibilisation avant qu’il ne rejoigne la voie qui lui est destinée. L’objectif est de promouvoir les bons comportements et de réduire les risques d’accidents sur les axes urbains.

‎Les autorités invitent ainsi les conducteurs à adopter des attitudes responsables afin de garantir une circulation plus fluide et plus sûre pour l’ensemble des usagers de la route. Cette initiative s’inscrit dans une démarche globale de renforcement de la sécurité routière dans la capitale burkinabè.

Lire aussi 👉🏼 Sécurité routière : L’ONASER durcit le ton contre les infractions à Ouagadougou 

 
     
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