Transition énergétique : CFAO Mobility Burkina lance sa première gamme de véhicules hybrides à Ouagadougou

CFAO Mobility Burkina franchit un cap dans le secteur automobile national. Le jeudi 4 juin 2026, l’entreprise a officiellement lancé sa toute nouvelle gamme de véhicules hybrides à Ouagadougou. Cet événement majeur a été l’opportunité pour le leader de l’automobile de partager sa vision stratégique d’une mobilité plus durable, moderne et parfaitement adaptée aux réalités du continent.

Dans un contexte mondial fortement marqué par la transition énergétique et la quête de solutions de transport écoresponsables, CFAO Mobility Burkina a réaffirmé ainsi son engagement citoyen.

En introduisant ces nouvelles technologies sur le marché burkinabè, l’entreprise apporte une réponse concrète aux besoins locaux. Cette nouvelle gamme se compose notamment de modèles phares tels la Toyota Corolla Cross, la Toyota Urban cruise, La Nouvelle Toyota RAV4, la Toyota Land Cruiser 300, la Suzuki Grand Vitara hybrid et la Nouvelle Accros.

Selon le directeur général de la compagnie, Camile Wassom Ndessoko, le choix de la technologie hybride découle d’une analyse pragmatique du marché et des infrastructures locales. En effet, contrairement aux modèles 100 % électriques, les véhicules hybrides offrent une autonomie nettement plus flexible, une adaptabilité remarquable aux conditions climatiques et routières, ainsi qu’une totale indépendance vis-à-vis des bornes de recharge privées ou publiques.

« L’hybride constitue aujourd’hui une solution de transition réaliste, efficace et immédiatement opérationnelle. Grâce à nos modèles hybrides, nous permettrons à nos clients de rouler en toute sécurité parce qu’ils vont avoir une assurance au travers d’une double motorisation électrique et thermique », a-t-il expliqué pour justifier cette orientation.

Par ailleurs, le directeur général a rappelé que cette stratégie globale de CFAO vise à promouvoir une mobilité propre, accessible et pérenne, sans pour autant bousculer les habitudes quotidiennes des conducteurs.

En outre, il a levé le voile sur le fonctionnement technique de ces automobiles, qui combinent intelligemment deux sources d’énergie à savoir un moteur thermique et un moteur électrique.

« Leur particularité réside dans leur capacité à se recharger automatiquement en roulant, sans besoin de branchement. Le moteur électrique est privilégié, les deux moteurs fonctionnent ensemble, le moteur thermique prend le relais, l’énergie est également récupérée pour recharger la batterie. Résultat : une gestion intelligente de l’énergie, totalement transparente pour le conducteur », a-t-il détaillé.

De plus, Camile Wassom Ndessoko a démontré que cette gamme de véhicules hybrides mise sur le marché génère de multiples bénéfices pour les usagers, que ce soit sur le plan économique, pratique, environnemental ou en matière de fiabilité mécanique.

« Avec l’introduction de sa gamme hybride, CFAO Mobility Burkina franchit une étape importante vers une mobilité plus durable. Ce choix stratégique permet de concilier innovation, accessibilité et réalité du terrain, tout en offrant aux clients une solution concrète, économique et écologique », a-t-il soutenu avec conviction.

Pour rappel, CFAO Mobility Burkina est solidement implantée au Burkina Faso depuis 1957. Il a renforcé son développement depuis le rachat du groupe CFAO par le groupe japonais Toyota Tsusho Corporation en 2012.

Depuis près de sept décennies, l’entreprise participe activement au développement du tissu socio-économique national en proposant des solutions de mobilité sur mesure pour les particuliers et les entreprises, incluant la vente de véhicules, un service après-vente de pointe et la fourniture de pièces d’origine.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24