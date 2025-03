Toyota Dream Car Art Contest : CFAO Mobility Burkina révèle de futurs designers automobiles

publicite

Des futurs designers automobiles burkinabè ont dévoilé leurs visions futuristes lors de la 18e édition du Toyota Dream Car Art Contest, organisée par CFAO Mobility Burkina, le samedi 15 mars 2025 à Ouagadougou. L’événement, qui a rassemblé 35 enfants de 6 à 15 ans, a couronné 9 jeunes talents dont les dessins ont captivé l’imagination du jury.

La suite après cette publicité

Le concours, qui se tenait pour la première fois au Burkina Faso, a invité les enfants à imaginer les voitures de demain, en mettant l’accent sur l’innovation, l’écologie et la technologie.

Les jeunes artistes ont rivalisé de créativité, proposant des véhicules volants, des voitures alimentées par l’eau ou encore des modèles écologiques capables de faire pousser des plantes.

« Ce sont des rêveurs, ils ont de l’imagination. Surtout la catégorie des 6 à 7 ans. Là-bas, on a vraiment retrouvé du tout. Les dessins étaient axés sur des thèmes comme l’écologie, et ces enfants ont fait sortir des œuvres qui vont dans ce sens. J’avoue que pour leur âge, on a eu du mal même à les départager. C’était vraiment sûr », », s’enthousiasme Ganou Adama, infographiste senior et membre du jury.

Les critères de sélection ont porté sur l’originalité du dessin, le message véhiculé et la qualité artistique de l’œuvre. Les lauréats ont reçu des chèques allant de 300 000 à 700 000 francs CFA, ainsi que des attestations.

« L’intérêt du concours, c’est de dénicher la voiture du futur. Nous considérons que les enfants ont du talent à exprimer, du talent à revendre, et nous interrogeons ce talent-là, de façon à ce que l’expression des enfants puisse être prise en compte dans les développements futurs des véhicules du groupe Toyota », a expliqué Marc Lelo le directeur administratif et financier de CFAO Mobility Burkina.

Les dessins des lauréats burkinabè seront envoyés au Japon pour participer à la sélection internationale, où ils rejoindront les créations d’enfants du monde entier. Parmi les lauréats, Siri Famela Ariane Mafa, 11 ans, a remporté la première place de sa catégorie avec une voiture écologique innovante. « J’ai dessiné une voiture qui fait pousser les plantes, qui roule à l’eau, pour pouvoir changer et construire un monde meilleur », a-t-elle expliqué avec enthousiasme.

Sa mère, Siri Ouatara Fatoumou, est fière de la passion de sa fille pour le dessin. « Depuis qu’elle est toute petite, elle aime dessiner, elle aime faire la peinture, et donc moi aussi, en tant que parent, j’essaie de l’encourager dans ce sens. Et donc lorsqu’elle a parlé de cette opportunité, on l’a encouragée. Et voilà le résultat que ça a donné », a-t-elle exprimé.

La réussite de cette première édition réjouit le directeur administratif et financier de CFAO Mobility Burkina. « On est vraiment très satisfaits de la qualité du travail qui a été fait. On est très satisfaits des partenaires qui nous ont accompagnés durant cette édition, notamment les écoles et le ministère du transport. On espère que cette initiative sera élargie à d’autres écoles dans tout le Burkina Faso ».

A travers cette compétition Toyota Dream Car Art Contest, CFAO Mobility Burkina a offert une tribune aux jeunes talents burkinabè d’exprimer leur créativité et de contribuer à façonner l’avenir de l’automobile.

Akim KY

Burkina 24

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite