Concours Toyota Dream Car Art Contest de CFAO Mobility Burkina : Quand des enfants burkinabè imaginent la voiture de demain

Le 08 février 2025, CFAO Mobility Burkina a donné le coup d’envoi de la 18ème édition du prestigieux concours de dessin Toyota Dream Car Art Contest « Ma voiture de rêve Toyota ». Cet événement, qui en est à sa première édition au Burkina Faso, réunit 35 jeunes talents âgés de 6 à 15 ans, tous passionnés par le dessin et l’univers automobile.

Initiée par Toyota, cette compétition d’envergure internationale invite les enfants à laisser libre cours à leur imagination pour concevoir la voiture de leurs rêves. L’objectif est de les encourager à réfléchir aux véhicules du futur, en privilégiant l’innovation, le respect de l’environnement et les avancées technologiques.

Lanta Sassan, directeur des pièces et services chez CFAO Mobility Burkina, souligne l’importance de ce concours pour stimuler la créativité des jeunes. « À cet âge, les enfants ont un esprit très créatif, ils sont innovants. Ce concours est une occasion unique pour eux d’imaginer les véhicules de demain », a-t-il déclaré.

Les 35 participants ont été sélectionnés à l’issue d’une première phase de présélection. Ils sont répartis en deux groupes pour la phase finale, qui se déroule ce jour. Les jeunes artistes en herbe devront réaliser une œuvre représentant le véhicule du futur, en y intégrant leur vision de l’innovation, de l’écologie et de la technologie.

Des récompenses attractives sont prévues pour les lauréats. Les trois meilleures œuvres seront sélectionnées pour participer à la phase finale du concours mondial. Les lauréats se verront attribuer des bourses pour les aider dans leur scolarité. « Nous sommes fiers de contribuer à cette initiative et nous espérons pouvoir participer aux prochaines éditions », ajoute Lanta Sassan.

« Donc on va vous demander de dessiner le véhicule du futur, qui serait un véhicule innovant en termes de technologie et aussi en termes de respect de l’environnement. C’est un concours, mais l’essentiel est de participer. Donc, amusez-vous bien, donnez libre cours à vos imaginations, et puis que le meilleur gagne. À vos crayons, à vos pinceaux, et on attend de voir quel sera le plus beau véhicule« , s’est adressé Lanta Sassan, directeur des pièces et services chez CFAO Mobility Burkina, aux candidats.

Les parents et les enfants apprécient l’initiative de CFAO Mobility Burkina. Abdourahman Traoré, accompagnant sa petite sœur, voit ce concours comme une opportunité pour les enfants de montrer leur talent et leur intelligence. « C’est une excellente initiative qui permet aux enfants de développer leur créativité et de s’exprimer à travers le dessin », a-t-il témoigné.

La jeune Traoré, candidate enthousiaste, espère que son dessin sera apprécié de tous et qu’elle aura la chance de remporter le concours. « Je suis venue dessiner ma voiture de rêve et j’espère que tout le monde aimera ce que j’ai fait », confie-t-elle.

Le concours Toyota Dream Car Art Contest est une belle opportunité pour les jeunes Burkinabè de laisser libre cours à leur imagination et de contribuer à imaginer les véhicules de demain.

Akim KY

Burkina 24

