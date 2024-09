publicite

Le paysage automobile burkinabè s’est enrichi d’une nouvelle légende. CFAO Mobility a présenté, le 18 septembre 2024, les derniers-nés de la famille Land Cruiser Prado. Un événement qui a marqué les esprits et promet de redéfinir les standards du 4×4 au Burkina Faso.

CFAO Mobility a frappé fort en dévoilant la nouvelle gamme de Land Cruiser Prado, le mercredi 18 septembre 2024. Ces deux mastodontes du tout-terrain, dotés de motorisations performantes et d’équipements technologiques de pointe, viennent renouveler la légende.

Lancée pour le bonheur des amateurs de 4×4, la marque conserve l’ADN légendaire des Land cruiser et Toyota, en y ajoutant de nouvelles technologies permettant d’offrir au véhicule des performances exceptionnelles sur la route comme hors des sentiers battus.

Le Land Cruiser Prado, dernier-né de la célèbre famille Toyota, réinterprète avec élégance les codes esthétiques de ses ancêtres. Son design, tout en conservant les lignes emblématiques de ses prédécesseurs, se modernise avec des phares acérés et une calandre plus imposante. En un mot, le joyau incarne à la perfection l’esprit d’aventure qui anime la famille Toyota depuis des décennies.

« Ce Prado fait son train de vie, beaucoup de gens l’ont connu en parlant de T-XL. Parce que c’est comme ça que les gens l’appellent au plus. Et là, il y a une évolution, pour passer à la 5e génération de Prado. L’idée de conception était de ne pas forcement être dans l’évolution physique comme on voit souvent, où on arrondi etc…

Mais, de redessiner carrément une voiture en faisant une espèce de retour aux sources. Donc, on a construit un véhicule qui lorsqu’il apparait nous rappelle ce que fut Land Cruiser il y a 20, il y a 30 ans », a détaillé Camile WASSOM NDESSOKO, Directeur Général de CFAO Mobility.

Aussitôt lancé, le Land Cruiser Prado s’est armé d’un paquet d’innovations, à écouter Camile WASSOM NDESSOKO. « Une des grandes innovations apportées au niveau Land Cruiser Prado est son système de direction assistée électriques (EPS) », a lancé le Directeur Général de CFAO Mobility Burkina, avant de préciser que « grâce à cette technologie, la direction du véhicule est adoucie et les retours parasites dans le volant sur les surfaces accidentées son largement réduits ».

En sus, poursuit-il, la direction plus douce et plus directe permet au conducteur de bénéficier d’une plus grande maniabilité, quelle que soit la vitesse. In fine, la nouvelle Prado lancée est disponible actuellement en plusieurs niveaux de finitions, notamment la version LIMITED, la FIRST EDITION, la ADVENTURE et la LUXURY, histoire de donner à chacun son compte.

Pour ce qui est des perspectives, Une semaine « Prado » débutera du 23 au 28 septembre 2024 dans le showroom TOYOTA à CFAO Mobility, à en croire le Directeur Général, avec une exposition d’arts d’artistes exceptionnels (Mme Adjaratou OUEDRAOGO et Mr Christophe SAWADOGO). Cette exposition autour de la nouvelle PRADO est ouverte au grand public.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

