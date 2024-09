Gendarmerie nationale : 1.246 Sous-officiers prêts à servir la Nation burkinabè

publicite

La cérémonie officielle de sortie de la 50e promotion des élèves Sous-officiers de gendarmerie nationale s’est déroulée ce vendredi 20 septembre 2024, au camp Ouezzin Coulibaly de Bobo-Dioulasso. Cette promotion, forte de 1.246 soldats, est désormais prête à défendre l’intégrité territoriale du Burkina Faso. Le Général de Brigade, Pingrenoma Zagré, a été le parrain de la promotion.

Après 2 années de formation, les 1.246 Sous-officiers de la gendarmerie nationale dont 39 filles, font désormais partie des Forces armées nationales. Ils ont été déclarés aptes à servir la Nation burkinabè et ont reçu leurs galons de Maréchal de logis (MDL).

Le chef d’escadron, Commandant de l’École nationale des Sous-officiers de la gendarmerie (ENSOG), Souleymane Coulibaly, a indiqué qu’ils ont bénéficié de formations théoriques et pratiques. « Ils ont été formés sur des valeurs militaires et morales conformes à l’éthique et à la déontologie », a-t-il affirmé.

Egalement, le Commandant a précisé qu’ils ont bénéficié de plusieurs formations visant à les outiller et à les préparer à la lutte contre le terrorisme et l’insécurité. « Le taux de succès de la 50è promotion est de 100%. Le major de la promotion a obtenu une moyenne est de 18,87/20. Le dernier a obtenu la moyenne de 12,11/20. La promotion a enregistré une moyenne de 15,05/20 », a-t-il indiqué.

Les nouveaux impétrants disent mesurer l’ampleur de la situation. « La 50e promotion est consciente des défis sécuritaires du moment. En tant que jeunes soldats, il sera de notre devoir de continuer aux cotés de nos aînés, à défendre les couleurs du Burkina Faso.

Plus que jamais, nous sommes déterminés à travailler, à verser sueur et sang aux cotés de nos frères d’armes et des Volontaires pour la défense de la Patrie (VDP) pour un Burkina Faso d’avenir », a affirmé le délégué de la promotion, Issa Sawadogo.

Le ministre d’Etat, ministre de la Défense et des anciens combattants, le Général de Brigade Kassoum Coulibaly, a décidé de baptiser cette 50e promotion, « ESPOIR ».

Une parade militaire et des simulations d’opérations de sécurisation ont permis à la population de découvrir le savoir-faire de ces nouveaux sous-officiers.

Léandre Sosthène SOMBIE

Pour Burkina 24

