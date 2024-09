École nationale des sous-officiers de la gendarmerie : Une opération de don de sang pour sauver des vies

publicite

Dans le cadre de la cérémonie de sortie de la 50ème promotion des Élèves Sous-Officiers, prévue pour le 20 septembre 2024, l’École Nationale des Sous-Officiers de la Gendarmerie (ENSOG), en collaboration avec le Centre Médical Militaire du Camp Ouezzin Coulibaly et le Centre Régional de Transfusion Sanguine de Bobo-Dioulasso, a organisé le jeudi 12 septembre 2024 une opération de don de sang.

Cette initiative, qui a mobilisé l’ensemble des élèves, des cadres ainsi que la hiérarchie de l’ENSOG, a permis de collecter une quantité significative de poches de sang. Ces dons viendront soutenir les formations sanitaires locales, particulièrement en cette période où les besoins en sang se font de plus en plus pressants.

Par cet acte citoyen, l’ENSOG réaffirme son engagement à contribuer à la sauvegarde de vies humaines, à redonner le sourire aux personnes en proie à l’angoisse de la maladie et à renforcer continuellement les liens entre les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) et les populations civiles.

Source : Gendarmerie Nationale

