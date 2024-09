ABNORM : six (06) projets de normes portant sur les câbles électriques et panneaux photovoltaïques

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le Directeur Général de l’Agence Burkinabè de Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité (ABNORM) a le plaisir de porter à la connaissance du public, que six (06) projets de normes portant sur les câbles électriques et panneaux photovoltaïques ont été adoptées par le Comité Électrotechnique National (CEN). Lesdits projets de norme sont soumis à l’appréciation du public sur une période d’un (01) mois allant du 11 septembre au 10 octobre 2024.

La suite après cette publicité

L’enquête publique offre l’opportunité à tous les acteurs du secteur de l’électrotechnique d’apporter leurs observations et amendements en vue d’obtenir un large consensus avant la validation desdits projets de norme.

En l’absence d’opposition notifiée à l’ABNORM durant la période de l’enquête, les projets de norme seront homologués en tant que normes nationales.

Ces projets de norme peuvent être consultés ou acquis auprès de la Direction de la Normalisation et de la Certification, tous les jours et heures ouvrables, à l’Immeuble de l’ABNORM sis à la Zone d’Activités Diverses (ZAD).

Pour toute information, bien vouloir contacter les adresses suivantes :

Direction de la Normalisation et de la Certification :

Contacts : (+226) 70 20 30 24 / 71 60 09 25

Email : [email protected] / [email protected]

Service Communication et Relations Publiques :

Contacts WhatsApp (+226) 53 26 27 27 / 53 94 30 30

Email : [email protected]

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite