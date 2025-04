Lutte contre l’incivisme routier à Koudougou : 68 usagers indélicats interpellés et mobilisés pour des travaux d’intérêt général

Dans le cadre du renforcement des actions de sécurité routière et de sensibilisation des usagers, la Direction Régionale de la Police Nationale du Centre-Ouest a conduit dans la journée du lundi 28 avril 2025, une opération de contrôle routier sur plusieurs axes stratégiques de la ville.

Une sortie qui a permis l’interpellation de soixante-huit (68) usagers de la route, dont 58 motocyclistes et 8 cyclistes, principalement pour non-respect des feux tricolores, une infraction récurrente qui met en danger tous les usagers.

L’incivisme routier, défini comme l’ensemble des comportements contraires aux règles de circulation, continue de compromettre la sécurité publique. Ces comportements incluent notamment le non-respect du code de la route, les dépassements dangereux, le stationnement illicite, l’usage du téléphone au volant ou encore la conduite en état d’ivresse.

En réponse à ces infractions, les personnes interpellées ont été conduites à la Direction Régionale de la Police Nationale du Centre-ouest pour une séance de sensibilisation aux règles de circulation et aux valeurs citoyennes et patriotiques.

Ensuite, sous la supervision du Service d’Hygiène de la mairie, elles ont été mobilisées pour des travaux d’intérêt général : nettoyage des alentours de la Mairie, du Palais de Justice, de la cour du Haut-Commissariat du Boulkiemdé, ainsi que le nettoyage de caniveaux le long de la RN14 de la mairie jusqu’à la SONAPOST.

Selon le Lieutenant de Police YAMYAOGO, Chef du Service Régional de la Circulation et de la Sécurité Routière, ces actions s’inscrivent dans une stratégie durable de lutte contre l’indiscipline sur la voie publique. À l’avenir, les contrevenants encourent des travaux d’intérêt général allant de trois à sept jours.

À l’issue de la journée, les fautifs ont reconnu leur erreur, salué l’initiative éducative et exprimé leur volonté de respecter désormais les règles de la circulation.

Les autorités réaffirment leur engagement pour une ville plus sûre, disciplinée et solidaire. Elles invitent tous les citoyens à faire preuve de civisme et de responsabilité sur nos routes.

Ensemble, faisons de Koudougou une cité modèle en matière de sécurité routière.

Source : SCRP/MAIRIE KOUDOUGOU

