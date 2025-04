Lutte contre l’incivisme routier : Plus d’une centaine de personnes soumises à des travaux d’intérêt général à Tenkodogo

Le Commissariat Central de Police de la Ville de Tenkodogo, dans la dynamique de la lutte contre l’incivisme routier, a effectué une mission de contrôle, dans la matinée du lundi 28 avril 2025, qui a conduit à l’interpellation de cent cinquante-quatre (154) contrevenants au code de la route et auteurs d’actes inciviques.

Le bilan de la mission fait état de cent huit (108) engins à deux roues, sept (07) véhicules automobiles, six (06) tricycles et neuf (09) bicyclettes saisis et mis en fourrière.

Conformément aux travaux d’intérêt général, ces auteurs d’actes inciviques ont été mobilisés et soumis aux nettoyages d’ordures dans plusieurs sites de ladite ville.

La Police Nationale, une force publique au service des citoyens !

Source : Police Nationale

