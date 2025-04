publicite

Le Premier ministre, Jean Emmanuel Ouédraogo, s’est exprimé, ce lundi 28 avril 2025, sur les antennes de la RTB. Plusieurs questions ont été abordées au cours de son passage.

D’emblée, le chef du gouvernement est revenu sur une question qui a alimenté l’actualité burkinabè ces derniers jours, notamment la tentative du coup d’Etat, contre le MPSR 2.

Il a alors rassuré que les services de sécurité, les services de renseignement sont toujours en alerte pour contrecarrer cet énième coup d’État. « Soyez sûrs que tout est mis en œuvre, pour que cet énième complot connaisse le même sort que les complots précédents », a-t-il dit avec conviction.

Par ailleurs, il a informé que cette tentative de coup d’Etat n’a en aucun cas impacté les forces de défense dans leurs élans de lutte pour la reconquête de l’intégrité du territoire national.

« Rassurez-vous, les vrais combattants, aujourd’hui, sont au front, déterminés, ils remportent des victoires. Bien sûr, quelques égarés, qui sont très facilement corruptibles, et qui ne sont en réalité que des outils.

Il n’y a aucune inquiétude à se faire. Nous avons une armée déterminée, une armée professionnelle, et surtout aujourd’hui, une armée qui mène avec honneur le combat pour la reconquête du territoire burkinabè, pour la reconquête de la dignité du peuple burkinabè, et surtout le combat pour l’indépendance réelle de notre pays.

Et cela, en bonne intelligence, avec les armées sœurs de l’AES, de la Confédération des Etats du Sahel, notamment du Mali et du Niger, avec lesquels elles sont, je l’ai dit, en étroite collaboration. C’est-à-dire que tous les jours, la conviction que nous allons gagner cette guerre grandit, et nous allons tout mettre en œuvre pour y parvenir », a déclaré le chef du gouvernement.

