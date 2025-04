Communiqué : Recrutement d’un Cabinet Pour Consultation

publicite

Lutheran World Relief (LWR), une ONG Internationale américaine est à la recherche d’un cabinet de consultation qualifié pour l’Evaluation Finale (EF) de son projet Sesame Marketing and Exporting (SesaME) financé par le Département d’Agriculture des Etats-Unis et implémenté au Burkina Faso a travers son programme Food for Progress.

Pour obtenir les TdRs ou tout autre document afférent, les candidats intéressés devront manifester leur intérêt en envoyant un e-mail à [email protected] .

Les questions de clarification sont autorisées au plus tard le 1er mai 2025 à 17 heures, heure du Burkina, toujours en envoyant un e-mail l’adresse [email protected].

Les candidats intéressés doivent soumettre une proposition en français et en anglais à LWR au plus tard le 15 mai 2025 à 17h00, heure du Burkina Faso, par email à [email protected] ( avec pour objet « Candidature à l’évaluation finale du projet SesaME »).

