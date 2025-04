Meet and chill des acteurs du 7e art : La 3e édition attendue pour le 1er mai 2025

publicite

En prélude à la 3e édition du « meet and chill » des acteurs du 7e art prévue pour le 1er mai 2025, le comité d’organisation a tenu un point de presse le lundi 28 avril 2025 à Ouagadougou. Cette présente édition est placée sous le thème « Cinéma burkinabè : défis et opportunités pour une conquête mondiale ».

Le « meet and chill » est conçu comme un espace de rencontre, de partage et de divertissement pour les acteurs et les passionnés du cinéma. Selon le promoteur, Aaron Ouédraogo, cette initiative s’inscrit dans une dynamique internationale. « Notre volonté est de valoriser l’excellence artistique, de favoriser la transmission entre artistes confirmés et jeunes talents, de stimuler l’innovation dans les pratiques artistiques, et de bâtir des passerelles solides entre le cinéma burkinabè et l’international », a-t-il indiqué.

Le programme du 1er mai à Aqua Park s’annonce riche et varié, incluant notamment un master class animé par Apolline Traoré, des projections de films, des performances artistiques et des sessions de réseautage.

Egalement, le promoteur a souligné la participation de plusieurs figures emblématiques du cinéma et du théâtre africain, notamment Apolline Traoré, Issaka Sawadogo, Leïla Tall, Mouna N’Diaye, Noraogo Sawadogo, Gustave Sorgho et Mady Ouédraogo.

Selon Aaron Ouédraogo, la présence de ces personnalités emblématiques représente « un symbole fort pour nos jeunes acteurs, pour nos étudiants et pour toute la famille du cinéma africain ». Cette édition sera également marquée par la distinction d’acteurs et la remise de cinq bourses à de jeunes passionnés de cinéma.

Djamila WOMBO et Aurelle KIENDREBEOGO (Stagiaires)

Burkina 24

