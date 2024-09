Semaine du cinéma chinois : La culture chinoise se projette au Burkina Faso pour la 2e fois

publicite

Ouagadougou, la capitale du cinéma africain vibrera aux couleurs du cinéma, avec la 2e édition de la semaine du cinéma chinois. Ouverte le jeudi 19 septembre 2024, cette édition se tient sous le thème « Burkina Faso et République populaire de Chine : Les enjeux d’une coopération cinématographique et audiovisuelle ».

La capitale burkinabè s’est transformée en véritable plateforme cinématographique avec le lancement de la 2e édition de la Semaine du cinéma chinois. Cet événement culturel majeur, prévu du 19 au 22 septembre 2024 servira de vitrine pour les cinéphiles et professionnels du secteur audiovisuel de découvrir une sélection de films chinois et burkinabè.

Cette deuxième édition de la Semaine du cinéma chinois s’inscrit dans une dynamique de coopération culturelle de plus en plus étroite entre le Burkina Faso et la Chine. Les nombreux points de convergence entre les deux cinématographies, notamment en termes de thèmes et de valeurs, offrent un terrain fertile pour des collaborations fructueuses. « La semaine du cinéma chinois est un moment de partage, de promotion et de consolidation des valeurs de nos deux pays », a précisé Dramane Konaté, représentant du ministre en charge de la culture.

Présent à cette messe du cinéma sino-burkinabè, l’ambassadeur de la Chine au Burkina Faso, Lu Shan s’est étalé sur le bilan de la première édition. « La 1ere édition a été un franc succès, avec un accueil chaleureux du public burkinabè », s’est-il réjoui. Et pour le compte de cette édition, il reste optimiste quant à sa réussite. « Nous espérons que cette semaine du cinéma sera un rendez-vous du brassage culturel entre nos deux pays et une excellente vitrine permettant de comprendre la Chine ».

Au-delà de l’aspect culturel, la coopération cinématographique entre le Burkina Faso et la Chine présente des enjeux économiques et sociaux importants. Le développement de co-productions, la formation de professionnels du cinéma et la diffusion de films sont autant de leviers pour stimuler la création d’emplois et renforcer les industries culturelles des deux pays.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

