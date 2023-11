Coopération Sino-burkinabè : La 1ere édition de la semaine du cinéma chinois lancée à Ouagadougou

publicite

Le FESPACO en partenariat avec l’ambassade de la République populaire de Chine au Burkina Faso tient la 1ere édition de la semaine du cinéma chinois du 2 au 5 novembre 2023. Cette semaine vise à promouvoir le cinéma chinois au Burkina. Elle a ouvert ses portes le jeudi 2 novembre 2023, à Ouagadougou et concomitamment à Bobo-Dioulasso et Ziniaré.

« Le cinéma est bien plus qu’un simple divertissement. Il est un puissant outil de sensibilisation et de lutte contre l’insécurité qui touche nos populations. À travers des histoires captivantes, le cinéma nous permet de prendre conscience des défis auxquels nous sommes confrontés et nous inspire à agir pour un avenir meilleur », a soutenu d’emblée le ministre de la communication, des arts et de la culture, Jean Emmanuel Ouédraogo.

C’est fort de ce constat que la semaine du cinéma chinois s’est ouverte, le jeudi 2 novembre 2023. Une aubaine qui vise à faire découvrir et d’apprécier la richesse de la culture cinématographique chinoise. Lu Shan, ambassadeur de la République Populaire de la Chine a salué cette initiative qui dit-il vient renforcer la coopération Sino-burkinabè.

« Nous encourageons les cinéastes des deux pays à renforcer les échanges, et d’explorer les pistes de la coopération, et à promouvoir auprès du grand public d’excellents films chinois et burkinabè au cours de la semaine du cinéma chinois », a indiqué Lu Shan.

Pour la cérémonie d’ouverture, le film Kung-Fu Yoga a tenu en haleine les cinéphiles. Long d’une heure 7 minutes, ce film combine à lui seul la comédie, la connaissance du monde et de l’art. Sorti en Janvier 2017, ce film a connu la participation de grandes figures cinématographique mondiales, notamment le célèbre acteur Jackie Chan.

Outre ce film, d’autres films chinois seront également diffusés pendant cette semaine du cinéma chinois, qui se tient à Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et Ziniaré du 2 au 5 novembre 2023. Cette première édition se tient sous le thème « Burkina Faso et République Populaire de Chine : Les enjeux d’une coopération cinématographique et audiovisuelle ».

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

