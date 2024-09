Opportunités d’investissement au Burkina Faso : La diaspora en réflexion à Bobo-Dioulasso

publicite

0 Partages Partager Twitter

C’est parti pour la deuxième édition du forum des entrepreneurs de la diaspora burkinabè ce vendredi 20 septembre 2024 à Bobo-Dioulasso, sous le thème « Investissement de la diaspora dans le Burkina Faso actuel : Opportunités d’affaires et de patriotisme ».

La suite après cette publicité

Après Ouagadougou en 2023, c’est au tour de Bobo-Dioulasso d’accueillir les activités de la deuxième édition du Forum des entrepreneurs de la diaspora burkinabè. Ce projet est initié par le cabinet Tounga Invest en collaboration avec le ministère des affaires étrangères et des Burkinabè de l’extérieur.

Selon les organisateurs, ce forum vise à inciter la diaspora burkinabè à s’investir dans leurs pays d’origine. Pour le président du comité d’organisation, Romuald Sawadogo, Burkinabè vivant au Ghana, ce forum permettra à la diaspora burkinabè de s’enquérir des opportunités d’investissement dans leur pays d’origine.

« Avec la situation sécuritaire que nous connaissons, on doit être résilient et c’est la preuve de notre résilience que nous ici. Et dans la logique de résilience, c’est notre devoir de défendre notre pays quel que soit la situation. Pour défendre cette patrie, il est un devoir pour nous la diaspora burkinabè de nous réunir pour échanger autour d’un thème. Afin de voir comment la diaspora peut investir au Burkina Faso et contribuer au développement socioéconomique de notre pays» a-t-il expliqué.

Lire également 👉 Sécurité et développement : Les entrepreneurs de la diaspora soutiennent les actions de la Transition

Le représentant du ministre en charge des affaires étrangères, Dieudonné Désiré Sougouri, a salué l’initiative du forum. A l’écouter, cette initiative est capitale car elle permet de rendre plus visible la contribution de la diaspora au développement du pays.

« Nous avons aujourd’hui une diaspora forte et une telle initiative est à saluer parce qu’elle permet de rendre beaucoup visible la contribution de la diaspora au développement du pays à travers leurs investissements », a-t-il exprimé.

Pour cette édition, entre autres, des panels, des communications et des expositions sont au programme dans la ville de Bobo-Dioulasso.

Amidou OUEDRAOGO

Pour Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite