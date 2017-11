TIC et Sécurité : CFAO Technologies pour la digitalisation

0 PARTAGES Partager Twitter

La 13e édition de la Semaine nationale de l’Internet (SNI 2017) bat son plein du 7 au 11 novembre 2017 au Burkina Faso. Les amoureux de la Toile échangent, depuis le 7 novembre, autour du thème général « TIC et Sécurité ». Plusieurs activités sont au programme dont les conférences thématiques de deux jours animées par CFAO Technologies.

Dans le cadre des activités de la Semaine nationale de l’Internet (SNI 2017), CFAO Technologies et ses partenaires organisent, du 9 au 10 novembre 2017 à Ouagadougou, des conférences thématiques autour de l’environnement sécuritaire notamment dans les entreprises et institutions au Burkina grâce aux TIC.

« Nous apprécions très positivement cet apport de CFAO Technologies. Ils ont fait venir des experts du domaine qui, déjà hier lors de la journée des conférences, nous ont édifiés sur les enjeux de la sécurité. J’ai plein espoir que ces conférences thématiques vont encore sensibiliser l’opinion publique sur la nécessité de se sécuriser davantage avec les TIC », a expliqué le Représentant de la ministre des TIC, Hamadé Ouédraogo, par ailleurs, Secrétaire permanent du Forum des TIC.

Ce dernier reconnait que l’amélioration de la sécurisation se fait de manière continue. Il s’agit, dit-il, d’un travail permanent et les TIC peuvent apporter une contribution très significative à l’amélioration de l’environnement sécuritaire des entreprises et institutions au Burkina. Et selon lui, « le ministère du développement de l’économie numérique et des postes travaille à être sur tous les fronts ».

Pour Pierre Nanéma, Directeur des opérations commerciales à CFAO Technologies, « la sécurisation des données ont existé depuis que les TIC existent, depuis qu’on a connu les virus informatiques ». Et CFAO Technologies, en tant qu’opérateur digital, entend contribuer à favoriser un réel environnement sécuritaire « en apportant des solutions adaptées aux besoins du client et non des boîtes ».

Le groupe conjugue sécurité et transformation digitale des entreprises et institutions. Il s’agit de démontrer ces compétences au cours des conférences thématiques. Les différents thèmes qui seront abordés durant ces deux jours sont liés à la sécurisation des applications, à la sécurisation des bases de données, à la sécurisation de tout ce qui concerne la mobilité et les postes utilisateurs.

Installé depuis 2003 au Burkina Faso, CFAO Technologies, avec ses partenaires dont IBM, Microsoft, CODAN, Kaspersky, Motorola Solutions, Sharp, ACER et CISCO, a décidé d’orienter ses activités vers la digitalisation, la numérisation. « Il faut aller à outrance vers la digitalisation car elle permet de simplifier notre vie », est persuadé Pierre Nanéma.

Noufou KINDO

Burkina 24