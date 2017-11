Reine  Armande Aka : Une spécialiste en pose des ongles

3 PARTAGES Partager Twitter

Reine Armande Aka est une Ivoirienne vivant au Burkina Faso. Elle exerce dans le domaine de la coiffure et la pose des faux ongles. Installée à Ouagadougou depuis 3 ans, elle s’est prêtée aux questions du site lesaffairesbf afin de partager son expérience et de présenter davantage son activité.

Burkina 24 (B24) : Où avez-vous appris ce métier ?

Reine Armande Aka (RAA) : J’ai appris ce métier en Côte d’Ivoire. J’ai aimé le pays et j’ai préféré m’installer ici. Je suis coiffeuse et je fais la pose et l’entretien des ongles.

B24 : Comment est actuellement le marché ?

RAA : Actuellement, c’est une période un peu difficile avec la rentrée et les fêtes qui arrivent, les gens sont très réticents. C’est doucement.

B24 : Quelle est votre particularité ?

RAA : Moi, je prends beaucoup plus soin des ongles naturels des clientes. Ici, quand une cliente vient pour mettre les ongles, elles (les professionnelles) ne prennent pas la peine d’arranger les ongles. Elles liment rapidement et procèdent à la pose des faux ongles. Pourtant, avec cette méthode à la longue, cela abîme les vrais ongles naturels.

Moi, je prends plus soin des ongles naturels avant de poser les faux ongles. Il m’arrive de proposer à des clientes d’opter de garder les ongles naturels et d’éviter de mettre les faux ongles.

C’est vrai que ça ne m’avantage pas. Mais comme j’aime mon travail et j’aimerai voir des clientes avec des jolis ongles. Mais, si elle insiste, qu’elle aime les faux ongles je propose mes méthodes. Comment faire pour éviter que ses ongles ne s’abîment. Par exemple, ne pas mettre les faux ongles couramment. Il faut espacer de temps en temps et bien arranger les ongles avant de poser.

B24 : Qui sont vos clientes ?

RAA : J’ai presque toute les tranches d’âges et de toutes les catégories. Des grandes dames, des jeunes filles, des élèves, des étudiantes, des fonctionnaires, des commerçantes surtout à l’approche des fêtes.

B24 : Quels ont vos tarifs pour les soins des ongles ?

RAA : Comme les gens ne sont pas habitués à l’entretien des ongles, on ne fait pas cher. Juste arranger les ongles naturels et mettre du vernis. Je fais les deux mains et les deux pieds à 500 F CFA. Mais pour poser les faux ongles, je fais les deux mains et les deux pieds à 1 000 F CFA.

Si par jour, tu as 5 clientes pour poser les ongles sur les pieds et les mains, cela te fait 5 000 F CFA. Si tu enlèves 2 000 F CFA pour le matériel, les 3 000 F CFA constituent ton bénéfice. C’est rentable quand il y a beaucoup de clientes. C’est pour cela que j’ai préféré ajouter la coiffure.

B24 : Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans ce métier ?

RAA : Pour certaines clientes, tu fais la pose des ongles le matin et elles vont faire la lessive et elles reviennent pour te dire que les ongles se sont enlevés. On ne peut pas mettre les faux ongles et faire la lessive immédiatement. Certaines clientes disent que les ongles n’ont pas duré au-delà de deux semaines.

Quand on met les ongles, c’est juste pour une semaine. Après la semaine, il faut les retirer et d’autres veulent faire un mois avec. Elles estiment que cela ne dure pas. Par contre, d’autres ne veulent pas que cela dure. Elles disent de ne pas mettre trop d’ongles. C’est un peu compliqué, mais il faut satisfaire tout le monde.

B24 : Quelles sont vos perspectives dans l’avenir ?

RAA : Je voudrais agrandir mon espace de travail. Ajouter d’autres choses, comme c’est un domaine de femme, comme le maquillage, les parfums et la vente des pagnes. Quand une cliente va venir, elle pourra se coiffer, poser ses ongles, avoir sa pommade, son parfum et son maquillage en un seul lieu.

Propos recueillis par Jules César KABORE

Lesaffairesbf