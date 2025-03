Banwa : Le Haut-Commissaire donne le top départ de la récolte de blé

publicite

Le Haut-Commissaire des Banwa, Sanfiénalé Joseph Sirima, a lancé le samedi 15 mars 2025, dans le hameau de culture de Wara, commune de Solenzo, la récolte du blé.

Accompagné d’une délégation, il s’est rendu sur le champ de blé de Michel Coulibaly, où il a officiellement lancé la récolte de cette céréale désormais arrivée à maturité. Selon Madou Coulibaly, directeur provincial en charge de l’Agriculture, un hectare a été emblavé à Solenzo et à Kouka pour la culture du blé, à raison de 0,25 hectare par producteur. À Solenzo, deux agriculteurs ont participé à cette initiative à avoir Thomas Coulibaly et Michel Coulibaly.

Madou Coulibaly a précisé que les semis ont été réalisés le 7 décembre 2024 et que les producteurs ont bénéficié d’un accompagnement technique de la part des agents de son service. « La culture du blé se fait sur un sol humide, car il nécessite beaucoup d’eau, d’engrais et de fumure organique », a-t-il expliqué.

Pour Michel Coulibaly, les principales difficultés rencontrées dans la culture du blé sont le manque d’eau ainsi que l’attaque des chenilles et autres insectes nuisibles. Toutefois, grâce à l’intervention du service de l’Agriculture, des pesticides ont été fournis pour traiter les plants.

Le Haut-Commissaire a officiellement lancé la récolte du blé en présence du Secrétaire général de la province (SGP), Abdoul Kader Kongzabré, et du Capitaine Papa Parfait Kambou.

« Nous avons besoin de ce type d’initiatives pour notre développement, tant sur le plan nutritionnel qu’économique. En voyant ce champ et surtout la production de pomme de terre, nous pouvons conclure que la province des Banwa est un véritable grenier. Nous encourageons donc les producteurs et leur assurons que nous ferons tout notre possible pour que davantage de personnes s’investissent dans cette culture dans les années à venir », a déclaré le Haut-Commissaire Sanfiénalé Joseph Sirima.

La délégation a également visité une production de pomme de terre et a fait un tour dans la ferme piscicole de Solenzo.

« J’invite la jeunesse à s’engager dans ce secteur. Voir des poissons élevés ici à Solenzo, cultiver la pomme de terre en plus du blé… Si tout le monde s’y met, la province des Banwa deviendra un exemple », a conclu le Haut-Commissaire, satisfait de sa tournée.

Agence d’information du Burkina

Source : AIB

