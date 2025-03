Musique : Avec « Mon chemin », Grâce Bruno présente son premier album

publicite

La scène musicale chrétienne burkinabè s’enrichit d’une nouvelle voix avec la sortie de l’album « Mon chemin » de Grâce Bruno. Cet événement, qui s’est déroulé le samedi 15 mars 2025 à Ouagadougou, a marqué le début d’une aventure musicale empreinte de spiritualité pour cet artiste.

Policier municipal de profession, Grâce Bruno, a choisi de mettre son talent au service de sa foi et de sa communauté. Bercé par la musique et les valeurs spirituelles dès son plus jeune âge, il voit dans la musique un moyen puissant de partager un message d’amour, de paix et d’espérance.

En tant que policier municipal, Grâce Bruno incarne les valeurs de discipline, de justice et de protection. Son engagement artistique vient renforcer cette vocation en apportant un message de paix et d’unité. Il aspire à toucher un large public, notamment la jeunesse, en leur offrant un repère spirituel à travers sa musique.

« Le but de l’album est de remonter le moral de tout un chacun, que ce soit militaire ou civil. J’invite tout le monde à marcher selon la voie de Dieu. En plus je veux montrer qu’en plus de manier les armes, on a d’autres choses à promouvoir », a soutenu l’artiste.

« Mon chemin », son premier opus, est un recueil de six titres qui reflètent son cheminement spirituel et sa dévotion envers Dieu. À travers des mélodies inspirantes, Grâce Bruno transmet des messages d’encouragement, de gratitude et de spiritualité. L’album, disponible en clé USB au prix de 5000 FCFA, est un témoignage de sa foi et de son engagement chrétien.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

