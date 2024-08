Musique : Apparatchik, le Lieutenant des douanes qui manie arme et micro

Ouédraogo Abdoul-Alim, connu sous le nom de scène Apparatchik, est un artiste burkinabè aux multiples facettes, combinant sa passion pour la musique avec une carrière paramilitaire. Depuis 2003, il donne vie à sa carrière artistique, un rêve d’enfance devenu réalité. Comme de nombreux jeunes de sa génération, il a débuté dans le monde du HIP HOP. En 2020, Apparatchik a fait une entrée remarquable sur la scène musicale avec son premier album « T O T » (Tôt ou Tard). Ce premier opus, composé de 10 titres aux influences variées, lui a permis de se faire un nom auprès du public burkinabè. À l’aube de la sortie de son deuxième album, Apparatchik a partagé les premières informations sur cette nouvelle œuvre lors d’une interview exclusive avec Burkina 24. Ce projet vise à apporter une évolution passionnante dans sa carrière musicale.

Burkina 24 : Qui est Apparatchik ?

Apparatchik : Apparatchik est un artiste douanier. Je fais la musique depuis mon jeune âge. On a commencé à s’intéresser à la musique depuis 2003, et à l’époque c’est le Hip Hop qui dominait, chacun voulait s’exprimer, donc à l’instar des jeunes de mon âge, on a commencé par donner notre voix en participant à des petites compétitions de RAP, en créant des groupes de RAP. Tout a commencé là, quand j’avais l’âge de 17 ans. Mais en dehors de la musique je suis lieutenant des douanes.

Burkina 24 : Déjà comment arrivez-vous à concilier votre métier de douanier et celui d’artiste ?

Apparatchik : Effectivement, il y a beaucoup qui se posent la question, parce que c’est quand même difficile d’avoir une double casquette comme ça. Mais, déjà, ce qu’il faut dire, c’est une question d’organisation. L’activité première, principale comme on le dit, c’est la douane.

La musique c’est la passion c’est vrai, mais je mets ça au second plan. Si j’ai le temps, j’utilise ces temps libres pour les écritures, les émissions, et les prestations, mais quand c’est coincé, j’abandonne.

Burkina 24 : Quelles sont les thématiques que vous abordez dans vos titres ?

Apparatchik : Au début, on faisait des titres sur les thèmes comme l’excision, la mal gouvernance. Aujourd’hui, avec l’actualité que tout le monde sait, avec la situation actuelle, j’ai créé des inspirations pour accompagner nos vaillants soldats qui sont dans des positions avancées. Dans le premier album qui est sorti en 2020, j’ai dédié une chanson baptisée « Burkimbila », pour donner de la force à nos combattants qui luttent pour sécuriser notre pays.

Burkina 24 : Vous avez un deuxième album en cuisson, à quoi doit-on s’attendre pour cette nouvelle œuvre ?

Apparatchik : Pour le deuxième album, il faut reconnaitre qu’il y a une nouvelle coloration, parce que c’est une grosse expérience que j’ai eue par rapport au premier album, donc ici vous allez le constater quand il sera disponible. Il y aura une amélioration tant au niveau des rythmiques, tant au niveau des flows. J’ai aussi essayé de ne pas rester tout le temps sur le même tempo ; donc j’ai essayé de faire une variation.

Burkina 24 : Avant cet album, vous avez lancé le titre « Popi popi », qui déjà fait des échos favorables, parlez-nous de ce titre.

Apparatchik : « Popi popi » est un titre de style Dance hall que j’ai voulu faire pour ne pas rester dans le modèle slam et Rap, que j’ai l’habitude de faire. Le clip a été entièrement réalisé au Togo, par Yoss Spencer que beaucoup connaissent très bien. C’est un titre qui a beaucoup de colorations par rapport aux autres titres que j’ai l’habitude de faire.

Burkina 24 : Le pays traverse une situation de crise, en plus de prendre le micro pour galvaniser les troupes, avez-vous un message particulier à lancer aux Burkinabè ?

Apparatchik : Mon message par rapport à la situation, c’est déjà comme l’a dit le chef de l’Etat, il faut l’union. C’est ensemble qu’on pourra aller très loin. Il ne faut jamais aller en rangs dispersés lorsque vous voulez atteindre un objectif. J’invite tous les Burkinabè à avancer main dans la main pour accompagner les actions du gouvernement afin que nous puissions atteindre notre objectif premier, qui est de retrouver l’intégrité de notre territoire.

Propos recueillis par Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

