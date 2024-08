Tournoi de la fraternité acte 2 : Salon du sportif écarte COSA et s’offre le trophée de l’édition

Salon du sportif est le vainqueur de la deuxième édition de la coupe de la Fraternité de la commune de Saaba. L’équipe a reçu cet exploit en écartant le Club Omnisports de Saaba (COSA) sur le score de 1 but à 0. Cette compétition a été organisée par le Comité de Gestion du Terrain Communal de Saaba en collaboration avec la délégation spéciale sur les mêmes lieux. Son objectif a été de rassembler la jeunesse de la commune pour une communion autour du cuir rond avec à la clé une détection de talents pour le football burkinabè.

Rassembler les jeunes de la commune de Saaba et environnant pour communier autour du sport roi afin d’occuper leurs vacances sainement et donner un sens à la présence de ce terrain, voilà quelques objectifs de ce tournoi de la fraternité qui en est à sa deuxième édition. Depuis donc le 9 juin 2024, des équipes au nombre de 16 ont rivalisé sous le regard des riverains.

A l’arrivée, le samedi 24 août 2024, c’est le Club Omnisports de Saaba (COSA) et Salon sportif qui ont été les plus endurants pour parvenir en finale. Un dernier tournant qui a fait la joie de Salon du sportif après les deux fois 30 minutes de duels disputés. Un match très engagé avec beaucoup de contacts en première période soldé sur un score de 0 but partout à la pause.

A la reprise avec quelques sangs neufs injectés, le mercure est vite monté mais les portiers ont été moins sollicités. Les duels vont s’accentuer et c’est à quelques minutes de la fin, pile au moment où on pensait se diriger aux tirs aux buts, que Igore Nacoulma de Salon du sportif a trouvé le chemin des filets, grâce à un pénalty transformé. Ce 1-0 a été donc la marge qui a permis à ce groupe de s’adjuger le trophée de l’édition.

Le président du Comité de Gestion du terrain, Philippe Sawadogo a salué la qualité de jeu des 22 acteurs. Selon lui, le thème de cette édition, «sport et culture: repères d’une jeunesse responsable» explique clairement le sens de ce tournoi qui est d’utiliser le rôle de brassage de celui-ci pour rassembler les jeunes. « C’est un plaisir pour nous de pouvoir rassembler les jeunes autour du ballon rond», a-t-il indiqué.

Dès son lancement, cette compétition avait pour ambition de collecter des fonds pour la clôture du terrain. Le président du comité de gestion de cette infrastructure a rassuré que les choses suivent leur bonhomme de chemin au regard des promesses obtenues. Aussi, en cette année, en plus du football, la discipline de pétanque a été intégrée avec pour objectif d’intégrer d’autres disciplines dans les années à venir.

Aïssatou Angelina Traoré, secrétaire générale de la région du centre, a représenté le gouverneur de la région, par ailleurs patron de l’édition. En son nom, elle a promis de joindre sa voix au plaidoyer pour la réalisation d’infrastructures dans cette commune.

L’équipe vainqueur est repartie avec la somme 500 000 FCFA en plus des gadgets et des primes offertes. La deuxième a reçu une enveloppe de 400 000 en plus des mêmes avantages. L’ex international burkinabè Préjuce Nakoulma, avec 4 réalisations a terminé meilleur buteur de cette deuxième édition.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

