Burkina Faso : La Coordination Nationale des Associations de Veille Citoyenne donne un coup de balai au CHU Yalgado

La Coordination Nationale des Associations de Veille Citoyenne (CNAVC) a tenu une journée de salubrité dans l’enceinte du Centre hospitalier universitaire Yalgado Ouédraogo (CHU-YO) le samedi 15 mars 2024. A travers ce geste, elle veut non seulement participer au bien-être des malades de ce centre mais aussi répondre à l’appel à la citoyenneté lancé par le président Ibrahim Traoré.

La santé pour tous est une vision des autorités du Burkina Faso. Dans cette mission le président du Faso le capitaine Ibrahim Traoré a lancé un appel à la mobilisation de tous pour qu’elle soit une réalité. Répondant à cet appel, la Coordination Nationale des Associations de Veille Citoyenne ( CNAVC) a déposé ses valises au Centre hospitalier universitaire Yalgado Ouédraogo (CHU-YO) pour rendre les lieux propres.

Pour le président du mois de la CNAVC, Honoré Samandoulgou, le bien-être du malade commence par la propreté des lieux. « Cette journée entre dans le cadre des journées patriotiques lancées par son excellence le capitaine Ibrahim Traoré. Je pense que l’hôpital Yalgado, le cadre doit être aussi passionnant. Nous voulons par cette journée, vraiment assainir le cadre pour nos malades », a-t-il expliqué.

Cette journée a aussi été un moyen pour la coordination de mettre la main à la pâte pour non seulement soulager les malades mais aussi éviter d’autres maladies aux accompagnants. « Cette initiative s’inscrit également dans le cadre du renforcement du tissu social et la promotion de l’esprit patriotique et citoyen », a ajouté Honoré Samandoulgou.

A l’occasion il a adressé des prières pour la santé des malades, le bien-être des citoyens burkinabè et la protection des forces de défense et de sécurité engagées au front. « Que Dieu veille sur nos malades, nos soldats et l’ensemble de la nation », a-t-il déclaré.

Du côté de l’hôpital, Ousmane Néré, Directeur général a salué ce geste et a souhaité que d’autres structures emboîtent ce pas. « C’est une très belle initiative, vu les conditions de vie souvent de nos malades », a-t-il salué.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

