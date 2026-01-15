Soutien à la filière Livre : Le journaliste écrivain Malick Saga Sawadogo témoigne sa gratitude au FDCT

La Directrice générale du Fonds de développement culturel et touristique (FDCT), Fiohan Caryne Traoré/Béni a reçu en audience, ce jeudi 15 janvier 2026, le journaliste et écrivain, Malick Saga SAWADOGO.

Ce dernier est venu présenter sa nouvelle œuvre intitulée « Regard critique sur le secteur de la culture, des arts et du tourisme au Burkina Faso (2019 à 2024) », un ouvrage qui a bénéficié du soutien du FDCT. Malick Saga Sawadogo est un journaliste, éditorialiste, essayiste et directeur de publication de Kulture Kibaré, un média en ligne qui fait la promotion de la culture au Burkina Faso depuis 2019.

Cette œuvre est une compilation de ses productions journalistiques. Elle rassemble 136 articles d’analyses, de chroniques et d’éditoriaux répartis en huit chapitres qui abordent des thématiques variées telles que la gouvernance culturelle, le management, le cinéma et l’audiovisuel, les arts de la scène, la littérature, les arts plastiques, avant de conclure sur la crise et la résilience culturelle.

L’auteur est venu témoigner sa reconnaissance à la Directrice générale pour l’accompagnement et le soutien pour la promotion de ce livre, mais aussi lui remettre son ouvrage dédicacé pour qu’elle puisse s’en inspirer et aussi renforcer sa gouvernance au sein de l’institution. « Grâce à l’accompagnement financier du FDCT, j’ai pu organiser la conférence dédicace qui s’est passée dans de bonnes conditions et c’était le 22 décembre 2025 au CENASA à Ouagadougou », a rappelé, Malick Saga Sawadogo.

La DG Traoré a, à son tour, félicité l’auteur pour son dynamisme et la qualité de son œuvre. Pour elle, Malick Saga est dans son rôle de critique et il apporte un plus dans le développement de la culture et du tourisme au Burkina Faso.

Source : Direction de communication/FDCT