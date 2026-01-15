Soutien à la filière Livre : Le journaliste écrivain Malick Saga Sawadogo témoigne sa gratitude au FDCT

Akim Ky Envoyer un courriel il y a 19 minutes
0 Temps de lecture 1 minute

La Directrice générale du Fonds de développement culturel et touristique (FDCT), Fiohan Caryne Traoré/Béni a reçu en audience, ce jeudi 15 janvier 2026, le journaliste et écrivain, Malick Saga SAWADOGO.

Ce dernier est venu présenter sa nouvelle œuvre intitulée « Regard critique sur le secteur de la culture, des arts et du tourisme au Burkina Faso (2019 à 2024) », un ouvrage qui a bénéficié du soutien du FDCT. Malick Saga Sawadogo est un journaliste, éditorialiste, essayiste et directeur de publication de Kulture Kibaré, un média en ligne qui fait la promotion de la culture au Burkina Faso depuis 2019.

Le journaliste Malick Saga Sawadogo a dédicacé son œuvre à la Directrice Générale du FDCT, Fiohan Caryne Traoré/Béni

Cette œuvre est une compilation de ses productions journalistiques. Elle rassemble 136 articles d’analyses, de chroniques et d’éditoriaux répartis en huit chapitres qui abordent des thématiques variées telles que la gouvernance culturelle, le management, le cinéma et l’audiovisuel, les arts de la scène, la littérature, les arts plastiques, avant de conclure sur la crise et la résilience culturelle.

Directrice Générale du FDCT, Fiohan Caryne Traoré/Béni

L’auteur est venu témoigner sa reconnaissance à la Directrice générale pour l’accompagnement et le soutien pour la promotion de ce livre, mais aussi lui remettre son ouvrage dédicacé pour qu’elle puisse s’en inspirer et aussi renforcer sa gouvernance au sein de l’institution. « Grâce à l’accompagnement financier du FDCT, j’ai pu organiser la conférence dédicace qui s’est passée dans de bonnes conditions et c’était le 22 décembre 2025 au CENASA à Ouagadougou », a rappelé, Malick Saga Sawadogo.

A lire également ⇒Culture au Burkina Faso : Malick Saga Sawadogo dresse un regard critique sans concession dans son premier ouvrage

La DG Traoré a, à son tour, félicité l’auteur pour son dynamisme et la qualité de son œuvre. Pour elle, Malick Saga est dans son rôle de critique et il apporte un plus dans le développement de la culture et du tourisme au Burkina Faso.

Source : Direction de communication/FDCT

     
Akim Ky Envoyer un courriel il y a 19 minutes
0 Temps de lecture 1 minute
Photo de Akim Ky

Akim Ky

Articles similaires

Équipe nationale : Après le limogeage de Brama Traoré, les supporters attendent un nouveau souffle

il y a 10 secondes
Gala du Top 20 des entreprises de BTP

BTP au Burkina Faso : La 2e édition du Gala « Top 20 » prévue le 6 février 2026 à Ouagadougou

il y a 2 heures

Le Ghana et le Burkina Faso renforceront les liens éducatifs avec les échanges d’enseignants et les programmes d’accès à l’enseignement supérieur

il y a 3 heures

CAN féminine 2026 : Burkina Faso, Afrique du Sud, Côte d’Ivoire, Tanzanie dans le même groupe

il y a 4 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page