BTP au Burkina Faso : La 2e édition du Gala « Top 20 » prévue le 6 février 2026 à Ouagadougou

Ouagadougou s’apprête à vibrer au rythme de l’excellence architecturale et entrepreneuriale. Le comité d’organisation du « Top 20 des entreprises de BTP » a officiellement dévoilé, ce jeudi 15 janvier 2026, les contours de la deuxième édition de ce rendez-vous majeur.

Le vendredi 6 février 2026, la salle des banquets de Ouaga 2000 accueillera la prestigieuse soirée de gala du Top 20 BTP. Après le succès de sa première édition, l’événement revient avec une ambition renouvelée, à savoir mettre en lumière les bâtisseurs qui façonnent le visage du Burkina Faso.

Pour Ahmad Gnessien, chargé de communication de l’évènement, le secteur de la construction est un pilier fondamental du développement économique et infrastructurel du pays. Selon lui, cette initiative offre bien plus qu’une simple visibilité, elle constitue un véritable levier de networking et instaure une culture de la performance au sein de la corporation.

De ce fait, il a expliqué que l’un des temps forts de cette soirée sera la distinction de vingt entreprises. Celles-ci ont été sélectionnées pour leur résilience exemplaire, leur dynamisme constant et leur professionnalisme rigoureux sur le terrain.

« La soirée s’articulera autour d’un dîner gala, ponctué de remises de trophées, de prestations artistiques, d’un défilé de mode et de nombreuses surprises », a détaillé Ahmad Gnessien. Par ailleurs, il a indiqué qu’au-delà de l’aspect festif, le Top 20 BTP se positionne comme une plateforme stratégique facilitant le dialogue entre les institutions, les professionnels du secteur, les partenaires techniques et financiers, ainsi que les médias.

Ainsi donc, en organisant cet acte 2, les promoteurs réaffirment leur engagement à promouvoir les bonnes pratiques et à encourager l’innovation. « Le top 20 BTP n’est donc pas seulement un événement de distinction, mais un signal fort adressé à l’ensemble des acteurs, donc celui de croire en la résilience, d’encourager l’innovation et de célébrer celles et ceux qui bâtissent chaque jour l’avenir. », a ajouté Ahmad Gnessien.

De son côté, le président du comité d’organisation, Issouf Démé plus connu sous le nom de Benito, a confirmé que les festivités débuteront dès 19h à la salle des banquets de Ouaga 2000. Il a saisi l’occasion pour lancer un appel vibrant à tous les acteurs du secteur du bâtiment et des travaux publics afin de faire de cet événement un succès collectif éclatant.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24