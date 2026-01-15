Le Ghana et le Burkina Faso renforceront les liens éducatifs avec les échanges d’enseignants et les programmes d’accès à l’enseignement supérieur

L’ambassadeur du Burkina Faso au Ghana, David Kabré, a rendu une visite de courtoisie au ministre de l’Éducation, Haruna Iddrisu, pour discuter des moyens de renforcer la coopération bilatérale dans le secteur de l’éducation.   

Les discussions se sont concentrées sur l’élargissement de l’accès aux établissements publics d’enseignement supérieur du Ghana pour les étudiants burkinabè et sur le renforcement de l’enseignement de l’anglais au Burkina Faso.

Parmi les propositions clés, figurait un plan d’ouverture des universités et collèges publics du Ghana aux diplômés des lycées du Burkina Faso à des frais plafonnés et abordables, visant à promouvoir l’intégration régionale et la mobilité académique.

L’ambassadeur David Kabré a également sollicité le soutien du Ghana pour améliorer l’enseignement de l’anglais au Burkina Faso grâce à des programmes structurés de formation des enseignants et au déploiement d’enseignants qualifiés en anglais.

En réponse, le ministre ghanéen de l’Éducation a réaffirmé l’engagement du gouvernement à approfondir la collaboration éducative avec le Burkina Faso.

Il a annoncé des plans pour un programme d’échange de travail dans le cadre duquel des enseignants ghanéens seraient déployés au Burkina Faso pour enseigner l’anglais, tandis que les enseignants burkinabè seraient affectés au Ghana pour enseigner le français.

Selon le ministre de l’Éducation, cette initiative renforcera non seulement la maîtrise des langues dans les deux pays, mais favorisera également les échanges culturels et la compréhension mutuelle entre élèves et enseignants.

Source : Ambassade du Burkina Faso à Accra

     
