CAGEI | Appel à candidatures : Recrutement 6ième promotion pour la formation certifiante en Analyse de données (Data Analyst)

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Le Centre Africain d’Expertise en Gestion, Économie et Innovation (CAGEI) informe le public de l’ouverture d’une session de formation certifiante en Analyse de données (Data analyst)

✳️Objectif

Renforcer les capacités des acteurs du domaine en leur fournissant les outils modernes et pratiques nécessaires au traitement, à l’analyse et à l’exploitation des données de plus en plus complexes permettant de tirer une véritable valeur ajoutée afin d’améliorer la prise de décision sur la base d’information chiffrée fiable

✳️Pubic cible

  • Chargés d’études, Statisticiens,
  • Enseignants-Chercheurs, Consultants, Doctorants, Étudiants
  • Etc

✳️Contenu de la formation

Le certificat est organisé autour de 6 modules de volume horaire total de 150 h. Il dure 2 mois en cours de soir du lundi au vendredi de 18h à 21h30 à Ouagadougou (à la ZAD)

  • Module 1 : Méthodologie de collecte de données – 15 h
  • Module 2 : Statistiques descriptives et inférentielles – 20 h
  • Module 3 : Analyse de données multidimensionnelles (série temporelles, traitement de données manquantes…) – 25 h
  • Module 4 : Analyse de données de panel – 25 h
  • Module 5 : Modélisation & régression – 30h
  • Module 6 : Machine learning -20 h

Logiciel : KOBO Collecte, ODK, Excel, Stata, Xlstat, R, Python, SPSS, Etc

✳️Équipe de formateur

Les enseignements sont assurés par une équipe internationale composée de :

  • D’enseignants- chercheurs
  • D’Experts économètres et statisticiens
  • De Consultant-Formateur sénior

✳️Conditions d’accès et de validation

L’accès aux certificats est ouvert aux candidats titulaires d’au moins le BAC ou justifiant d’une solide expérience professionnelle. Une moyenne générale minimale de 12/20 doit être obtenue pour la délivrance d’un certificat.

✳️Calendrier de la formation

  • Début des cours : 20 juillet 2026
  • Dépôt des dossiers : 20 juillet 2026
  • Durée de la formation : Deux mois
  • Régime de formation : En ligne/ en présentiel

✳️ Coût de la formation

Le coût de la formation est fixé à :

  • 450 000 F CFA pour les candidatures individuelles
  • 500 000 F CFA pour les candidatures institutionnelles

✳️Inscription

Pour vous inscrire, cliquez sur le lien

https://forms.gle/Uvqcgm35i7tFwAax9

✳️Nous contacter

Info ligne: + 226 25 45 37 57
WhatsApp: +226 78398855
Email: [email protected]

Pour consulter nos offres : www.lecagei.com

 

 
     
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