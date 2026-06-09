Côte d’Ivoire : Plusieurs agents des affaires maritimes arrêtés

Le lundi 8 juin 2026, le Syndicat agir pour le bien-être des agents des affaires maritimes (SYNABEPAM) a maintenu son mot d’ordre de grève pour exiger la satisfaction de plusieurs revendications, informe le média ivoirien KOACI. Ces agents ont été heurtés à un dispositif sécuritaire pour « empêcher la mobilisation ».

Aux premières heures du 8 juin 2026, des policiers et gendarmes ont investi plusieurs sites stratégiques afin de contenir le mouvement de grève des agents des affaires maritimes (SYNABEPAM). Plusieurs agents du SYNABEPAM ont été interpellés et détenus à la préfecture de police.

Ces agents dénoncent le non-respect d’un décret présidentiel relatif aux indemnités de logements. D’après le syndicat et selon le média ivoirien, ce texte prévoit une allocation mensuelle de 110 000 F CFA. Lesdits agents « soutiennent qu’ils ne perçoivent que 70 000 F CFA », soutient le média KOACI.

Le syndicat réclame en outre une revalorisation des primes spécifiques à leur corps ainsi qu’un alignement de leurs avantages sur ceux accordés aux autres forces paramilitaires du pays.

Des rencontres ont été menées entre les autorités et les agents de la Synabepam. Mais faute d’engagement financiers précis qui répondent aux principales revendications des agents, le SYNABEPAM a décidé de maintenir son mouvement de grève.