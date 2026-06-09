Burkina Faso : Le gouvernement suspend la Coordination des jeunes musulmans pour trois mois pour troubles à l’ordre public

Le gouvernement burkinabè a décidé de suspendre les activités de l’association dénommée « Coordination des jeunes musulmans du Burkina Faso » pour une période de trois mois.

La mesure est contenue dans l’arrêté n°2026-0387/MATM/SG/DGAT signé le 9 juin 2026 par le ministre d’État, ministre de l’Administration territoriale et de la Mobilité, Émile Zerbo.

Selon l’article 1 de l’arrêté, l’association, reconnue sous le récépissé n°N0685601 du 16 octobre 2019, est suspendue « pour faits de troubles à l’ordre public ».