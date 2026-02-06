Serviettes hygiéniques au Burkina Faso : Le gouvernement renforce les contrôles face à des produits douteux

Interpellé par Assita Bénédicte Françoise Romaine Bailou, membre de l’Assemblée législative de Transition (ALT), le ministre en charge du Commerce, Serge Gnaniodem Poda, a détaillé, vendredi 6 février 2026, les dispositifs mis en place pour garantir la qualité et l’innocuité des serviettes hygiéniques commercialisées au Burkina Faso.

Au centre des préoccupations, la protection de la santé des femmes et des jeunes filles, dans un contexte marqué par la circulation de produits dont la qualité soulève parfois des inquiétudes.

Le ministre a rappelé que l’importation et la commercialisation des serviettes hygiéniques sont régies par plusieurs textes législatifs relatifs au régime des importations, à la protection du consommateur et à la réglementation des dispositifs médicaux.

Classées comme dispositifs médicaux, les serviettes hygiéniques doivent obligatoirement obtenir une autorisation préalable du ministère de la Santé avant leur mise sur le marché.

Lire également 👉 Menstrues et écoles : Le plaidoyer de Rebéka Lankoandé

Plusieurs structures interviennent dans le processus de contrôle :

l’Agence nationale de régulation pharmaceutique (ANRP),

l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’environnement, de l’alimentation, du travail et des produits de santé (ANSSEAT),

l’Agence burkinabè de normalisation (ABNORM),

la Brigade mobile de contrôle économique et de répression des fraudes (BMCRF),

les services des Douanes et la Coordination nationale de lutte contre la fraude.

Les produits importés font l’objet de contrôles documentaires et physiques aux frontières. Des inspections sont également menées dans les marchés, boutiques et pharmacies à travers le territoire.

Selon les chiffres communiqués, plus de 20 000 acteurs du commerce ont été contrôlés en 2024 et plus de 30 000 en 2025. Des échantillons sont régulièrement prélevés pour des analyses en laboratoire.

En cas de non-conformité, les autorités peuvent procéder à la saisie, au retrait et à la destruction des produits incriminés. Des sanctions administratives et pénales sont prévues à l’encontre des contrevenants.

Lire aussi 👉 Serviettes hygiéniques : Confectionner pour briser le tabou

Le Burkina Faso demeure fortement tributaire des importations, notamment de serviettes à usage unique en provenance des États-Unis, de la France, de la Chine, du Ghana, du Maroc et du Togo.

La production nationale, encore limitée, se concentre principalement sur les serviettes réutilisables, avec des capacités insuffisantes pour couvrir la demande nationale. Cette dépendance expose le marché à des produits à bas coût dont la traçabilité n’est pas toujours garantie.

Face à ces défis, le gouvernement entend promouvoir la production nationale à travers des incitations fiscales et douanières prévues par le Code des investissements et les dispositifs d’appui aux PME.

Parmi les pistes envisagées figurent :

le renforcement des capacités techniques des services de contrôle,

l’actualisation des normes relatives aux produits d’hygiène intime,

l’exigence d’un avis technique préalable du ministère de la Santé pour toute importation,

l’encouragement à la production locale de serviettes conformes aux standards de qualité, y compris biologiques.

À travers ces mesures, le gouvernement réaffirme sa volonté de garantir aux femmes et aux jeunes filles un accès à des produits sûrs, de qualité et respectueux de leur dignité, tout en réduisant la dépendance extérieure et en renforçant la souveraineté industrielle nationale.