Adama Tingueri évalue et analyse les dynamiques des ressources potentielles en terres dans la Boucle du Mouhoun à travers les chartes foncières locales

Adama TINGUERI a brillamment soutenu sa thèse de doctorat unique en Géographie, spécialité aménagement du territoire, en vue de l’obtention du grade de Docteur (Dr) de l’Université Joseph Ki-Zerbo (UJKZ) de Ouagadougou, le jeudi 5 février 2026, au sein de ladite université. Son travail de recherche a été sanctionné de la mention « Très honorable ».

L’impétrant Adama TINGUERI, quatre années durant, s’est attelé à analyser les dynamiques des ressources potentielles en terres dans la Boucle du Mouhoun à travers les chartes foncières locales. L’objectif de sa recherche étant, de contribuer à l’efficacité des chartes foncières locales pour une amélioration des conditions de vie des paysans.

Au titre des résultats obtenus, l’impétrant a, entre autres, fait observer que l’évolution des pertes de sols par l’érosion hydrique est l’une des causes principales de cette dégradation du potentiel des terres.

Il a également estimé le besoin d’orienter le paysannat afin qu’il réadapte le contenu des chartes foncières locales en contribuant à freiner ou stopper cette dégradation des ressources potentielles en terres et surtout à réduire les conflits liés au foncier.

Pour ce faire, il a fait comprendre la nécessité de disposer d’informations scientifiques et techniques au niveau local à partir d’une application hybride (web et mobile) qui interagit avec une Base des Données Spatiales et pouvant servir le paysannat non seulement pour ses besoins, mais aussi de lui permettre de renseigner ladite Base données pour une efficacité des chartes foncières locales.

En guise de perspectives, l’impétrant a mis en avant sa volonté d’approfondir son étude afin de voir si la dégradation de la végétation, du tissu social (problèmes liés au foncier) n’est pas liée aux types de sols (paramètres physicochimique et biologique).

Il a aussi proposé un plan de restructuration des chartes foncières locales intégrant la capacité écologique des sols, qui permettrait le passage d’une gouvernance foncière juridique à une gouvernance éco-foncière.

Il a également fait savoir son désir de mettre en place la plateforme développée dans le cadre de cette thèse, qui d’ailleurs a été adoptée sous forme d’un projet.

Le jury, composé du Professeur Titulaire YANOGO Pawendkisgou Isidore (Président) de l’Université Norbert ZONGO, du Maître de Recherche du CNRST/INSS Goama NAKOULMA (Directeur de thèse), du Maitre de conférences Assonsi SOMA (Examinateur) de l’Université Joseph KI-ZERBO, du Maitre de conférences MALAM Souley Bassirou (Rapporteur) de l’Université André Salifou et du Maître de Recherche Oumar KABORE (Rapporteur) du CNRST/INERA, dans son ensemble, a reconnu l’actualité, la pertinence et l’utilité du sujet. Il a ainsi jugé recevable le travail de l’impétrant et lui a permis d’accéder au grade de Dr en Géographie avec la mention « Très honorable ».

Gratitude

Le désormais Dr dit ressentir une immense joie et un profond soulagement après la proclamation des résultats. Ce doctorat, a-t-il souligné, est l’aboutissement de plusieurs années de travail, de persévérance et de sacrifices. « J’adresse mes sincères remerciements aux membres du jury pour leur disponibilité, la qualité de leurs analyses et la richesse de leurs observations », a affirmé Dr Tingueri.

Leurs expertises et leurs regards professionnels, a-t-il insisté, ont apporté une valeur scientifique à son travail et constituent pour lui une source d’apprentissage et de perfectionnement. Il s’est alors engagé à intégrer les pertinentes recommandations du jury afin de renforcer la rigueur scientifique de son document et de contribuer ainsi à l’avancement de la recherche et au développement de notre société.

« De façon globale, ce sont des résultats très satisfaisants, puisque ses travaux (Ndlr, de l’impétrant) sont assortis d’une application concrète pour les bénéficiaires qui sont les premiers acteurs pour lesquels nous travaillons », a déclaré le directeur de thèse, Dr Goama NAKOULMA, Maître de recherche au CNRST/INSS.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

Résumé de la Thèse

La thèse évalue et analyse les dynamiques spatio-temporelles des ressources potentielles en terres dans la Boucle du Mouhoun en explorant leur influence sur les écosystèmes et leurs modes de gestion à travers les chartes foncières locales. Ainsi, l’analyse de ces chartes foncières a concerné des localités de Banouba, de Douroukou et de Tierkou dans la commune de Téchriba où cohabitent divers acteurs.

Dans cette région de la Boucle du Mouhoun, la subsistance et les revenus des communautés rurales proviennent dans une large mesure d’agriculture pluviale, d’élevage extensif, de la pêche, du ramassage de bois etc. Ces activités humaines, en conjugaison avec les phénomènes naturels, catalysent la dynamique des ressources potentielles en terres à travers l’interaction entre ces composantes (sol, eau, air, végétation, animal).

La méthodologie adoptée s’articule autour de la revue de la littérature, les enquêtes terrains et l’utilisation des outils SIG. L’analyse des changements d’occupation entre 1990 et 2021 met en évidence une profonde transformation du paysage. La diversité des paysages s’est réduite car certaines formations naturelles (les forêts et les savanes) ont diminué au profit des zones anthropisées. Cette évolution traduit une ouverture du paysage caractérisée par l’expansion des espaces agricoles.

Cependant, l’analyse de l’indice de végétation normalisé (NDVI) montre une tendance à la baisse entre 2001 et 2022, indiquant une régression de la couverture végétale durant cette période. La Boucle du Mouhoun présente 83,23 % des sols extrêmement battants avec un indice d’encroutement compris entre 2,091 et 10,813. Cela l’expose à l’érosion hydrique dont les pertes en terres annuelles sont estimées à 4831917,997 t en 2003 ; 4529099,45 t en 2013 et 10541393,64 t en 2023. Cette vulnérabilité de la région à l’érosion hydrique souligne ainsi la nécessité d’une gestion durable des terres qui a conduit à la spatialisation des classes de fertilité et leur proportion selon les paramètres chimiques.

La revue de la législation et la réglementation en matière foncière montre la rigueur de la procédure administrative impliquant tous les acteurs (locaux, collectivités et étatiques). Cette procédure administrative permet d’offrir ainsi une protection des terres rurales si toute fois celle-ci est mise en application effective et suivie par ces acteurs. Mais les enquêtes terrains ciblées, révèlent que l’application des droits endogènes est toujours exercée par les populations locales dans la région empêchant la mise en place des instances foncières locales.

Cela résulte de la méconnaissance des objectifs visés et du fonctionnement des instances foncières locales. Il s’agit surtout d’une part de l’ignorance des textes fonciers décrivant la procédure administrative, des intérêts personnels et politiques ainsi que de la volonté des autorités municipales d’affirmer leur pouvoir sur le monde rural en immatriculant les espaces de conservation au nom de la commune pour mobiliser des ressources financières d’autre part.

Ainsi, l’analyse du contenu de chaque charte foncière locale des localités de Banouba, de Douroukou et de Tierkou présente des limites portant aussi bien sur l’échelle d’application qui ne concerne que la ressource forêt villageoise ou une portion du finage villageois (l’espace de conservation) que sur la responsabilité des autorités locales reliées au second plan.

Ces textes constituent des sources permanentes de problème car perçus comme des outils de manipulation à usage politique en lieu et place des outils de gestion selon le statut socio-foncier. Cette recherche a abouti à la création d’une base de données à référence spatiale. Cette base de données spatiale permet la maitrise scientifique, technique et collective des dynamiques des ressources en terres.

L’objectif est d’optimiser l’efficacité des chartes foncières locales afin de concilier justice sociale et durabilité environnementale, en associant une action locale réussie comme les obligations réelles environnementales.

Mots clés : Dynamique ; ressources potentielles en terres ; chartes foncières locales ; gestion, Boucle du Mouhoun.