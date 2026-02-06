Cérémonie de montée des couleurs à la place d’armes de Ouagadougou : Un engagement renouvelé pour la patrie

Rédaction B24 Envoyer un courriel il y a 29 minutes
0 Temps de lecture 1 minute

Ce vendredi 06 février, la place d’arme Ladji YORO de la Brigade des Volontaires pour la Défense de la Patrie (BVDP) a servi de cadre à la traditionnelle cérémonie de montée des couleurs. Officiers, sous-officiers, militaires du rang, VDP et anciens militaires se sont réunis pour entonner avec ferveur le Ditanyè, symbole de l’engagement indéfectible des forces de défense envers la Nation. 

Voir également👉🏿Projet de déstabilisation déjoué : Des Burkinabè expriment un rejet ferme des coups d’État

Représentant le Ministre d’État, Ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le Chef d’État-Major Général des Armées (CEMGA), le Général de Brigade Moussa Diallo, a dressé le bilan opérationnel du mois écoulé.

Évoquant les tentatives de déstabilisation récentes, le CEMGA a lancé un avertissement ferme : « Démarquez-vous de ces vendeurs d’illusion ; quiconque sera pris répondra de ses actes ».

Lire aussi👉🏿Le Chef d’État-Major Général des Armées appelle à la vigilance et à l’unité

Le Général Diallo a également rassuré l’opinion sur la sécurité des points stratégiques, suite aux événements survenus à l’aéroport de Niamey, avant d’annoncer un chiffre clé : 74 % du territoire national est désormais sous contrôle. L’objectif affiché est clair : intensifier la reconquête pour une victoire totale d’ici la fin de l’année.

Source : DCRP/MDAC 

     
Rédaction B24 Envoyer un courriel il y a 29 minutes
0 Temps de lecture 1 minute
Photo de Rédaction B24

Rédaction B24

L'actualité du Burkina 24h/24.

Articles similaires

SEI 2026 : Découvrez comment transformer l’épargne en briques pour bâtir le Burkina de demain

il y a 13 minutes

Initiative Faso Mêbo : La Présidence publie la liste d’attente pour le recrutement de 742 agents spécialisés

il y a 28 minutes

Adama Tingueri évalue et analyse les dynamiques des ressources potentielles en terres dans la Boucle du Mouhoun à travers les chartes foncières locales

il y a 1 heure

Serviettes hygiéniques au Burkina Faso : Le gouvernement renforce les contrôles face à des produits douteux

il y a 1 heure

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page