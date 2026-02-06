Cérémonie de montée des couleurs à la place d’armes de Ouagadougou : Un engagement renouvelé pour la patrie

Ce vendredi 06 février, la place d’arme Ladji YORO de la Brigade des Volontaires pour la Défense de la Patrie (BVDP) a servi de cadre à la traditionnelle cérémonie de montée des couleurs. Officiers, sous-officiers, militaires du rang, VDP et anciens militaires se sont réunis pour entonner avec ferveur le Ditanyè, symbole de l’engagement indéfectible des forces de défense envers la Nation.

Représentant le Ministre d’État, Ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le Chef d’État-Major Général des Armées (CEMGA), le Général de Brigade Moussa Diallo, a dressé le bilan opérationnel du mois écoulé.

Évoquant les tentatives de déstabilisation récentes, le CEMGA a lancé un avertissement ferme : « Démarquez-vous de ces vendeurs d’illusion ; quiconque sera pris répondra de ses actes ».

Le Général Diallo a également rassuré l’opinion sur la sécurité des points stratégiques, suite aux événements survenus à l’aéroport de Niamey, avant d’annoncer un chiffre clé : 74 % du territoire national est désormais sous contrôle. L’objectif affiché est clair : intensifier la reconquête pour une victoire totale d’ici la fin de l’année.

Source : DCRP/MDAC