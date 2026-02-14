Souveraineté nationale : La jeunesse de l’Est passe à l’action à Fada N’Gourma

Du 12 au 13 février 2026, la salle de réunion de la mairie de Fada N’Gourma a abrité la troisième édition des « Universités alternatives des jeunes », une initiative du Rassemblement des Intelligences pour la Souveraineté de l’Afrique (RISA). Pendant deux jours, une soixantaine de participants ont pris part à des échanges approfondis sur la conscience citoyenne et les grands chantiers engagés dans le cadre de la RPP.

La cérémonie d’ouverture, placée sous l’autorité des instances régionales, s’est déroulée en présence du Conseiller technique représentant le Gouverneur de la région de l’Est.

Parrain de l’édition, Yacouba Thiombiano, également Directeur régional de l’enseignement primaire, a salué une initiative qui, selon lui, contribue à renforcer la formation idéologique et la résilience nationale.

Au cœur des travaux, le Dr Boukary Nébié, conférencier principal, a présenté les six initiatives présidentielles majeures pilotées par le Bureau National des Grands Projets du Burkina (BN-GPB). Autosuffisance alimentaire, chantiers patriotiques, transformation structurelle de l’économie : autant d’axes stratégiques qui ont permis aux jeunes participants de mieux comprendre les leviers de l’action publique et les ambitions portées par ces projets.

Pour Momini Yougbaré, coordonnateur régional du RISA-Est, le choix de Fada N’Gourma répond à une volonté claire à savoir rapprocher la réflexion intellectuelle des réalités locales de la cité de Yendabili et favoriser l’appropriation des enjeux nationaux par la jeunesse.

Autre moment marquant de la rencontre, l’intervention de Boureima Yampa sur la guerre de l’information. Dans un contexte sahélien marqué par une bataille médiatique intense, il a appelé à une vigilance accrue face à la désinformation et aux tentatives de déstabilisation.

Selon lui, la communication en période de crise constitue un levier stratégique de souveraineté qui requiert engagement, responsabilité et cohérence, notamment de la part des leaders d’opinion et des relais communautaires.

Les débats, parfois passionnés, ont également permis aux participants, parmi lesquels des stagiaires de l’ENAM et des acteurs de la société civile, d’interroger le modèle démocratique actuel et de revisiter certaines figures historiques du panafricanisme.

L’étape de Fada N’Gourma s’inscrit dans une tournée nationale visant neuf chefs-lieux de région. À terme, le RISA ambitionne de constituer un réseau de 540 relais communautaires chargés de vulgariser les concepts de la Révolution Progressiste et Populaire (RPP) à l’échelle locale.

À l’issue des travaux, les organisateurs ont exprimé leur satisfaction et invité les participants à devenir des vecteurs actifs de sensibilisation dans leurs secteurs et villages respectifs.