Baisse des prix des produits essentiels génériques : Les citoyens saluent la décision du gouvernement

À l’issue du Conseil des ministres du jeudi 12 février 2026, le gouvernement a acté une décision portant sur la baisse des prix de certains produits essentiels génériques. La mesure entrera en vigueur à partir du 1er mars 2026. Sur le terrain, des citoyens rencontrés accueillent cette décision avec satisfaction.

Pour le ministre de la Santé, Dr Robert Kargougou, cette mesure vise à alléger les dépenses des ménages liées aux soins de santé. Sa mise en œuvre coûtera environ 3 milliards de FCFA à l’État, au profit direct des populations.

Dans le détail, les réductions annoncées et importantes sont, entre autres, 53 % pour les produits injectables, 67 % pour les comprimés, 72 % pour les consommables médicaux et environ 20 % pour les sirops, a précisé le ministre.

À Ouagadougou, la mesure est largement appréciée. « Nous avons appris cette décision avec beaucoup de joie, car la santé et l’alimentation sont essentielles. Si les populations peuvent accéder plus facilement aux soins, on ne peut que se réjouir », témoigne Aboubacar Cissé, entraîneur de football

Pour Ousseni Ouédraogo, pasteur, cette décision constitue un véritable soulagement pour les personnes les plus démunies, notamment les personnes déplacées internes.

« C’est salutaire. Nous remercions le gouvernement d’avoir pensé à la majorité des populations qui n’ont pas les moyens. Quand manger est déjà difficile, se soigner l’est encore plus. Cette baisse permettra vraiment aux parents d’accomplir leur devoir », confie-t-il.

Il ajoute avoir personnellement bénéficié de la baisse de certains coûts sanitaires. « Même au niveau des vaccins, notamment celui contre la rage, j’ai constaté une forte réduction. Ma fille a été mordue par un chien et, en tant que déplacé interne, c’était un choc. Mais au service d’hygiène, le prix était très réduit, ce qui m’a permis de faire vacciner ma fille sans difficulté », explique-t-il.

Nadège Ouédraogo salue également l’initiative. « C’est une bonne décision. La réduction des prix des produits de santé va aider beaucoup de personnes à mieux se soigner », se réjouit-elle.

De son côté, Jean Yaméogo, acteur du secteur privé, estime que la mesure contribuera à réduire les difficultés financières liées à l’accès aux médicaments. « Cette décision vient renforcer les efforts en matière d’offre de soins, dans un contexte marqué par la cherté de la vie et les réalités quotidiennes des populations », affirme-t-il.

Dans l’ensemble, la décision du gouvernement est saluée par tous les citoyens interrogés. Il faudra toutefois attendre le 1er mars 2026 pour que cette baisse des prix soit effectivement appliquée.

Daouda ZONGO (stagiaire) et Aurelle KIENDREBEOGO

Burkina 24