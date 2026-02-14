Handball : La Fédération burkinabè dresse son bilan et prépare la nouvelle saison

La Fédération burkinabè de handball a tenu son conseil de gestion ce samedi 14 février 2025 à Ouagadougou. Cette rencontre a permis de dresser le bilan des activités écoulées et de poser les jalons de la nouvelle saison sportive.

Boubakar Sanfo, président de la Fédération burkinabè de handball, présidait ainsi le premier conseil de gestion de son mandat. La rencontre a réuni les différents acteurs du handball national autour des rapports moral, technique et financier de l’instance.

Dans son intervention, le président Sanfo a relevé plusieurs acquis enregistrés au cours de l’année écoulée. Parmi eux, la participation des équipes nationales, notamment des petites catégories, aux compétitions internationales, avec des résultats jugés encourageants.

« Les acquis de l’année passée sont notamment la revalorisation même de l’image de notre discipline, du handball. Aussi, certains exploits qu’on a eus à faire suite à notre sortie comme le tournoi de l’IHF Trophée à Abidjan et nos participations de nos deux équipes cadettes et juniors à la CAN en Algérie à Oran. Il y a aussi notre brillante victoire à la compétition ACNOA qui s’est déroulé à Ouagadougou pour la zone 3 », note Boubakar Sanfo.

Continuer à travailler

Au-delà des résultats sportifs, ce bilan s’inscrit dans la continuité du travail engagé par le bureau sortant. Toutefois, la nouvelle équipe dirigeante entend consolider ces acquis tout en insufflant une nouvelle dynamique à la discipline.

« Nous allons continuer à travailler pour avoir des équipes vraiment compétitives, continuer avec la relève, nous allons continuer à travailler nos cadres techniques, les arbitres, et avoir une équipe compétitive », avoue Sanfo. En cela, Boubakar Sanfo assure que le président de la Confédération africaine de handball se dit prête à accompagné la fédération burkinabè de handball.

Comme plusieurs fédérations sportives, la Fédération burkinabè de handball fait également face à des difficultés, notamment sur le plan financier.

« Notre principale difficulté, c’est surtout le sponsoring comme beaucoup de fédération. Mais c’est à chaque fédération aussi de travailler pour avoir des sponsors. C’est pourquoi nous donnons de la visibilité à notre activité pour avoir des sources des sponsors », révèle-t-il. Mais ces difficultés n’empêchent pas la fédération burkinabè de handball qui veut placer cette discipline au plus haut niveau.