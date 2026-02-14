2e édition de la Rue des Étoiles : Le Capitaine Ibrahim Traoré parmi les 100 noms+1 retenus

Dans le cadre de la 2e édition de la Rue des Étoiles, l’Académie des Sotigui a porté à la connaissance du monde des médias les conclusions des travaux de son Comité scientifique. C’était à l’occasion d’une conférence de presse, ce samedi 14 février 2026, à Ouagadougou.

A l’issue des travaux du Comité scientifique de l’Académie des Sotigui, une sélection de 100 et une personnalité (100 noms+1) ayant profondément marqué l’histoire du Burkina Faso et de l’Afrique a été retenue pour figurer sur la Rue des Étoiles. Au nombre de ces personnalités, le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré.

Dr Dramane Konaté, président de ce Comité scientifique, a fait comprendre que 100 noms+1 est un concept qui voudrait prendre en compte et reconnaître à titre exceptionnel la personnalité du Capitaine Ibrahim Traoré, notamment à travers le leadership panafricain. À ce titre, il a fait savoir que ledit concept est l’une des innovations majeures de cette 2e édition de la Rue des Étoiles.

Et pour justifier le choix du Comité scientifique quant à cette nomination du Président du Faso, Dr Dramane Konaté a avancé, entre autres, la création de l’Institut des peuples noirs (IPN) Farafina, l’invitation faite aux 700 Afrodescendants au Burkina Faso, la suppression de visas pour les Africains et Afrodescendants en direction du Burkina Faso, la construction du mausolée Thomas Sankara et 12 de ses compagnons.

9 domaines de compétences

Neuf domaines de compétences ont été ciblés pour cette seconde édition. Ce sont, a cité le président du Comité scientifique de l’Académie des Sotigui, « Art et culture, sciences et techniques, défense et sécurité, citoyenneté et essor économique, sport et loisirs, intelligence et savoirs endogènes, promotion du genre, paix et cohésion sociale et leadership panafricain ».

Pour ce qui est des critères spécifiques de sélection non exhaustifs listés, l’on note qu’il faudrait s’être illustrés à travers des compétences avérées et techniques éprouvées ou une créativité inédite dans une compétence d’excellence ; avoir accompli un haut fait dans le domaine militaire et de combat qui fait la fierté du pays ; avoir posé un acte salutaire ou accompli une noble mission au bénéfice de la Nation, de l’Afrique ou du monde.

Selon le promoteur de l’Académie des Sotigui, Kévin Moné, afin d’éviter d’autres actes de vandalisme sur la Rue des Étoiles, il est prévu des étoiles représentatives sur ladite rue. Les étoiles en bronze, a-t-il informé, seront remises à chaque impétrant ou sa famille plus tard.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24