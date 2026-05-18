Faso Mêbo : Plus de 261 millions FCFA déjà mobilisés à la date du 15 mai 2026

La dynamique de solidarité nationale continue de s’intensifier au Burkina Faso. Selon le dernier bilan du ministère de l’Économie et des Finances arrêté au 15 mai 2026, les contributions enregistrées sur les comptes Faso Mêbo atteignent désormais 261 006 365 FCFA, confirmant une progression régulière de la mobilisation citoyenne.

Parmi les 17 régions contributrices, le Kadiogo s’impose nettement avec un total de 58 156 472 FCFA, loin devant le Yaadga (25 628 067 FCFA), le Bankui (19 750 799 FCFA) et le Guiriko (18 096 620 FCFA), qui complètent le peloton de tête.

À l’autre extrémité du classement, la région du Liptako enregistre la contribution la plus faible avec 3 914 259 FCFA, précédée par l’Oubri (8 310 283 FCFA).

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Entre le 8 et le 15 mai, les fonds globaux ont progressé de 2 812 650 FCFA, une évolution essentiellement portée par la région du Kadiogo, dont les contributions ont augmenté de plus de 2,7 millions FCFA en une semaine.

Les autorités précisent que les contributions sont collectées exclusivement via deux canaux officiels : la plateforme numérique Faso Arzeka et la Banque des Dépôts du Trésor, garantissant transparence et sécurité des opérations.

La mobilisation se poursuit à travers le pays, illustrant un engagement citoyen constant en faveur des efforts nationaux de souveraineté et de développement.