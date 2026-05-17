MMA : Le Camerounais Francis Ngannou signe une victoire expéditive pour son retour

Francis Ngannou a fait parler de lui cette nuit à l’occasion de son retour en MMA. Le Camerounais a réalisé un retour foudroyant en mettant KO le Brésilien Philippe Lins, dès la première reprise.

Francis Ngannou n’a rien perdu de sa puissance. Pour son retour dans la cage le samedi 16 septembre 2026, le Camerounais de 39 ans n’a pas fait de cadeau au Brésilien Philippe Lins.

Dans ce combat, Francis Ngannou a imposé son rythme dès l’entame. Puissance, technique, agressivité, presque tout était réuni pour le champion camerounais.

Le Camerounais a aussi fait parler sa polyvalence avec des coups de poing et des coups de pieds. C’est finalement un crochet du gauche qui a envoyé Philippe Lins au tapis pour mettre fin au combat.

Francis Ngannou signe son retour depuis octobre 2024 quand avait eu lieu son dernier combat contre Renan Ferreira dans le seul combat au PFL où il avait signé.