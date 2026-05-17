Solidarité : L’Association Koin bienkö » offre du matériel médical au CSPS

En marge de la journée nationale des coutumes et traditions célébrée le 15 mai 2026, l’association «Koin bienkö», regroupant les ressortissants du village de Koin, a remis un lot de matériel d’hospitalisation au Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) local. Ce geste vise à améliorer la prise en charge des patients de ce village du Nayala.

D’une valeur globale estimée à environ 500 000 francs CFA, ce don est composé de 10 matelas en mousse spéciale recouverts de skaï, adaptés aux lits d’hospitalisation, ainsi que de 5 chaises.

L’action cherche à pallier le manque de confort matériel au sein du centre de santé, où la dégradation des équipements devenait préoccupante pour la communauté.

Le président général de l’association, Francis Paré, a expliqué la démarche de la structure. « Nous avons constaté qu’au CSPS de Koin, les lits, c’était seulement la ferraille, il n’y avait plus de matelas.

C’est sur ces ferrailles que nos parents se couchaient, et évidemment ce n’est pas favorable à la santé. Nous avons donc décidé d’accompagner notre village avec des matelas en mousse spéciale pour offrir de meilleures conditions d’hospitalisation», a-t-il expliqué.

L’association avait déjà doté le centre de kits solaires par le passé pour assurer la continuité des accouchements lors des délestages électriques. Cette initiative a été saluée par les professionnels de la santé de la formation sanitaire.

L’infirmier chef de poste du CSPS de Koin, Antoine Koalga, a exprimé son soulagement face à cette dotation. « Le besoin était criard. Nous avons fait un plaidoyer auprès de l’association des ressortissants du village de Koin, qui a bien voulu répondre favorablement. Quand le personnel de santé voit ce genre d’actes, ça nous encourage et ça nous galvanise » , a-t-il confié.

Le responsable a toutefois rappelé que les infrastructures, vieilles de 21 ans, nécessitent des travaux de rénovation plus larges au niveau des bâtiments. Les autorités administratives provinciales ont également assisté à l’événement.

Présent lors de la cérémonie de remise, le Haut-Commissaire de la province du Nayala a manifesté sa reconnaissance au nom de la population locale. « C‘est un geste combien noble qui vient à point nommé combler ce besoin au niveau du CSPS de Koin.

Au nom des bénéficiaires et des populations de Koin et des villages environnants, je remercie les donateurs. Que d’autres puissent emboîter le pas pour soutenir les populations, car les besoins sont réels», a-t-il déclaré.

Francis Paré a souligné que cette démarche est guidée par une conscience du développement endogène . « Nous avons compris très tôt que personne ne viendra développer notre village à notre place », a-t-il souligné.

Pour l’association, ce CSPS est un « trésor » à sauvegarder, et l’initiative s’inscrit dans la dynamique nationale de responsabilisation citoyenne et de patriotisme. Par le passé, la structure avait déjà doté le centre de kits solaires pour sécuriser les accouchements lors des délestages.

Akim KY

Burkina 24