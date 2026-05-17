Voyage-tourisme : GRAJOLA International inaugure officiellement son nouveau siège à Ouagadougou

L’agence de voyage et de promotion touristique GRAJOLA International a inauguré officiellement son nouveau siège social, situé dans le quartier Pissy à Ouagadougou, le samedi 16 mai 2026.

Cette ouverture marque une nouvelle étape dans le développement de l’entreprise, qui entend renforcer sa proximité avec sa clientèle et consolider sa présence dans le secteur du tourisme et de l’assistance voyage au Burkina Faso.

Selon le Directeur général de GRAJOLA International, Siméon Zongo, l’agence se distingue par une offre de services diversifiée orientée vers l’accompagnement des voyageurs, des étudiants, des hommes d’affaires et de la diaspora.

« Notre particularité réside surtout dans les prestations de services, notamment l’organisation de séminaires à l’international, l’accompagnement de la diaspora pour la promotion de la culture, l’assistance visa pour les étudiants ainsi que l’accompagnement des hommes d’affaires dans le cadre de forums et d’activités internationales », a-t-il expliqué.

En plus de ces prestations, l’agence assure également la vente de billets d’avion et la réservation d’hôtels aussi bien au Burkina Faso qu’à l’étranger.

Pour Siméon Zongo, cette inauguration traduit la volonté de l’entreprise de poursuivre ses activités malgré un contexte marqué par des défis sécuritaires.

GRAJOLA International intervient déjà dans plusieurs pays de la sous-région, notamment au Mali, au Togo et en Côte d’Ivoire, tout en développant des partenariats au-delà du continent africain.

Présent à la cérémonie, le représentant de la direction régionale du tourisme, Adama Diallo, a salué cette initiative qu’il considère comme une contribution au dynamisme du secteur touristique burkinabè.

« Je tiens à vous féliciter chaleureusement pour cette belle initiative. Nous vous encourageons à maintenir le cap de l’excellence, de l’innovation et du professionnalisme », a-t-il déclaré.

À travers ce nouveau siège, GRAJOLA International ambitionne de renforcer son engagement à offrir des services de qualité adaptés aux besoins des populations et des partenaires.

Daouda ZONGO (Stagiaire)

Burkina24