Un voyage vers l’avenir : Burkina Tour Travel initie les jeunes aux métiers du tourisme

Du 21 au 31 juillet 2025, l’agence de voyage Burkina Tour Travel, fondée le 5 décembre 2020, a organisé un stage de 10 jours pour 14 jeunes âgés de 12 à 15 ans, dans le but de les initier aux métiers du voyage et aux coulisses du secteur du transport aérien.

Pendant le stage, les jeunes ont acquis des compétences variées, notamment en matière de réservation de billets d’avion, de gestion hôtelière et d’animation des réseaux sociaux de l’agence. Ils ont également eu l’occasion de visiter les bureaux de compagnies aériennes au Burkina Faso, telles qu’Air Burkina, Brussels Airlines et Air Côte d’Ivoire.

Selon Madame ZOUNGRANA Nicole Bibiane, directrice de l’agence, l’initiative est née d’un besoin familial et est devenue un projet éducatif. Elle se réjouit d’avoir atteint les objectifs escomptés avec son équipe et ses partenaires. Les jeunes stagiaires ont exprimé leur enthousiasme.

Par exemple, OUEDRAOGO Alimata Bouchera, élève de 6e, a déclaré avoir appris à faire des réservations de billets et d’hôtels et souhaite devenir hôtesse de l’air. De son côté, KAGAMBEGA Gael, en 3e, a découvert la réservation via une application et aspire à créer sa propre agence de voyage.

L’engagement RSE de Burkina Tour Travel :

Burkina Tour Travel se positionne comme une entreprise citoyenne. Bien au-delà du tourisme, l’agence démontre que la Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE) peut s’accorder avec la transmission et l’impact social. En organisant ce stage inédit, l’agence place la jeunesse au cœur de sa démarche citoyenne. La direction explique que cette initiative vise à « investir dans la curiosité, éveiller des vocations, donner à rêver ».

Le stage a permis aux jeunes de découvrir les coulisses du secteur aérien, mais aussi d’être sensibilisés à l’éthique du tourisme durable. Cette action s’inscrit dans une vision plus large de l’entreprise : contribuer activement à l’éducation et à l’orientation des jeunes, en particulier ceux issus de milieux modestes. En leur offrant un premier contact concret avec le monde professionnel, l’agence leur donne des repères et suscite des ambitions.

Appel aux partenaires :

Face à l’engouement suscité par cette première édition, l’agence a souligné qu’elle a supporté seule les frais de cette session. Afin de permettre à un plus grand nombre d’enfants de bénéficier de cette expérience enrichissante, Burkina Tour Travel lance un appel aux partenaires pour se joindre à elle. Votre soutien permettrait d’étendre cette initiative et de continuer à inspirer la jeunesse burkinabè en leur ouvrant les portes du monde du voyage et du tourisme responsable.

Sandrine LONGO

Pour Burkina 24