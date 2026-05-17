Association Le Tocsin : Un nouveau bureau exécutif installé pour consolider les acquis

L’association Le Tocsin a tenu son assemblée générale ordinaire le samedi 16 mai 2026 à Ouagadougou, avec à l’ordre du jour l’examen du bilan du bureau sortant, l’adoption des rapports d’activités et le renouvellement des instances dirigeantes.

Cette rencontre a réuni les membres et sympathisants de l’organisation autour des perspectives de développement de l’association, après cinq années de gestion du bureau exécutif sortant.

Selon le président sortant de l’association, Dr Serge Noël Ouédraogo, maître de conférences en Histoire africaine, le bilan présenté à l’assemblée générale a été jugé satisfaisant par les participants.

« Nous avons enregistré de nombreux acquis. Nous avons pu tenir les assemblées générales de l’association, réaliser des projets sociaux et mener des activités de solidarité et d’intégration.

Toutefois, plusieurs activités programmées n’ont pas pu être exécutées en raison du contexte socio-économique national », a-t-il indiqué.

À l’issue des travaux, un nouveau bureau exécutif national de douze membres a été mis en place pour conduire les destinées de l’association.

Élu Président du Conseil d’administration (PCA), Gnamba Kaboré a placé son mandat sous le signe de la consolidation des acquis, de la résilience et de l’engagement pour le développement socio-économique du Burkina Faso.

« Le bureau entrant va travailler à consolider les acquis du bureau sortant et à pérenniser les actions de l’association », a-t-il affirmé.

Parmi les priorités annoncées figure la construction d’un siège pour l’association, à l’approche de ses 30 ans d’existence. « Le principal défi est de doter l’association d’un siège. Après 30 ans d’existence, il n’est pas normal qu’une structure comme Le Tocsin n’en dispose toujours pas », a soutenu Gnamba Kaboré.

Créée le 15 juillet 1997 et reconnue d’utilité publique par décret ministériel le 11 avril 2013, l’association Le Tocsin œuvre dans les domaines de la solidarité, de l’intégration des Burkinabè et de la promotion du développement socio-économique du pays, avec l’implication de la diaspora.