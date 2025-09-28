Super Coupe de handball : L’USFA chez les hommes, l’AS SONABHY chez les dames règnent sur la 4e édition

publicite

0 Partages Partager Twitter

Les finales de la 4e édition de la Super Coupe de handball se sont disputées le samedi 27 septembre 2025 à Bobo-Dioulasso. L’USFA, chez les hommes, et l’AS SONABHY, chez les dames, sont sortis vainqueurs.

Tradition respectée une fois de plus avec cette compétition désormais incontournable. La cité de Sya s’est transformée, le temps d’un week-end en capitale du handball burkinabè.

Sur le plateau du Lycée Ouezzin Couliblay, les finalistes en lice pour cette 4e édition de la Super Coupe s’affrontaient pour décrocher la couronne de la Super Coupe de handball.

La première finale, disputée chez les dames, a tenu toutes ses promesses. L’AS SONABHY a pris le dessus sur l’AS Finances sur le score de 25 à 22.

Un sacre qui vient sauver sa saison puisque battue en finale du championnat par la Lonab Handball Club qu’elle a éliminée en demi-finale la veille. Dans le match de classement, la LONAB Handball Club n’a laissé aucune chance à l’USFRAN qu’elle a battue 33 à 11.

L’USFA confirme sa suprématie

Chez les hommes, la finale s’annonçait plus serrée. L’USFA, championne en titre visait le doublé tandis que l’AS Douanes voulait à tout prix soulever un trophée cette saison. Le match démarre sur un rythme serré.

Chaque équipe rend coup pour coup. A la pause, les deux équipes sont à égalité parfaite (11-11). Portées par leurs supporters respectifs, elles restent au coude-à-coude tout au long de la rencontre sans pouvoir creuser l’écart.

Finalement, c’est l’USFA qui a les ressources nécessaires pour arracher la victoire (27-26). Malgré ses efforts, l’AS Douanes n’aura pas réussi à renverser la tendance. Au coup de sifflet finale et après la remise des différents prix, le promoteur de la compétition, Boubakar Sanfo, par ailleurs, président de la Fédération burkinabè de handball a salué la réussite de cette 4e édition.

Un trophée de plus

« Chaque année nous vivons des matchs intenses. Des remakes du championnat national (…) On a vu des équipes engagées qui voulaient se battre pour ce trophée qui est devenu un trophée de plus pour le championnat burkinabè et le handball burkinabè », s’est réjoui Boubakar Sanfo.

Au-delà du spectacle sportif, le comité d’organisation se fixe pour mission de donner davantage de compétition aux handballeurs burkinabè en dehors du championnat. Il souhaite aussi contribuer à faire vivre la discipline dans la ville de Bobo-Dioulasso.

« Il faut aussi que les handballeurs qui sont à Ouaga puissent se déplacer pour voir comment le handball se passe à Bobo. Depuis deux ans, ils savent comment le handball se passe. L’objectif c’est d’avoir une compétition de taille hormis le championnat », insiste le promoteur qui espère l’accompagnement des sponsors pour tenir la compétition chaque année.

Le directeur régional des sports de la région du Guiriko Seydou Kaboré a assisté à ces deux finales. « Notre souhait est, pourquoi pas étendre cette compétition aux cadets et aux minimes et faire un clin d’œil également au pays de l’AES », espère-t-il tout en saluant l’idée d’une telle compétition qui grandit.

Dans la catégorie U20, le Racing Club de Bobo Dioulasso chez les filles et l’AS Douanes chez les garçons sont sortis vainqueurs de cette édition. C’était d’ailleurs l’innovation cette année dans la compétition.

En marge des finales, le comité d’organisation a remis une tonne de ciment à l’initiative Faso Mebo qui œuvre à l’embellissement des villes du Burkina Faso dont Bobo Dioulasso.