Compétitions africaines des clubs : Rahimo FC et l’USFA qualifiés au tour suivant

Le Rahimo FC affrontera l’Espérance Sportive de Tunis au deuxième tour de la Ligue des Champions après sa qualification en Ligue africaine des champions. Le Rahimo FC s’est qualifié en battant Manga Sport du Gabon (0-0; 4-2). L’USFA qui a sorti Gbohloé-su des Lacs du Togo sera face au Djoliba Athlétique Club de Bamako.

Après un match nul (0-0) au Stade du 4 Août de Ouagadougou au match aller, le Rahimo FC devait s’imposer à l’extérieur ou réaliser un match nul avec des buts. Mais ce dimanche 28 septembre, face au Manga Sport, les deux formations n’ont pu se départager.

Il fallait alors recourir à la séance des tirs au but. A ce jeu, c’est l’équipe de Rahimo FC qui s’impose par quatre tirs contre deux (0-0 ; 2-4). Le Rahimo FC aura pour adversaire l’Espérance Sportive de Tunis qui a sorti l’AS FAN du Niger.

L’USFA également se qualifie

L’Union sportive des forces armées (USFA) n’a pas eu besoin de passer par la séance des tirs au but en Coupe de la Confédération. Victorieux au match aller (1-0), les militaires ont confirmé ce résultat ce dimanche 28 septembre face à Gbohloé-Su des Lacs du Togo.

Le vice-champion du Burkina Faso s’est imposé (0-2) à Lomé. L’USFA aura pour adversaire le Djoliba de Bamako qui a sorti l’équipe nigériane d’Abia Warriors football Club.